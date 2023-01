Keir Starmer s’engage à abroger toute nouvelle loi anti-grève

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Keir Starmer s’est engagé à abroger les nouvelles lois anti-grève introduites par le gouvernement de Rishi Sunak si le parti travailliste remporte les prochaines élections générales.

Les dirigeants syndicaux se sont également engagés à lutter contre la législation visant à appliquer des «niveaux de service minimaux» dans les secteurs clés qui devraient être dévoilés par le Premier ministre dans les prochains jours.

M. Sunak est sur le point de proposer des mesures qui pourraient permettre aux employeurs de poursuivre les syndicats et de licencier des travailleurs si les niveaux de service minimum ne sont pas respectés lors d’actions revendicatives dans six domaines clés, selon des informations.

Les niveaux de service minimaux dans le NHS, les chemins de fer, l’éducation, les incendies, la sécurité des frontières et l’énergie nucléaire seraient convenus entre le gouvernement et les syndicats, mais pourraient finalement être appliqués par les ministres, a déclaré Les temps.

Sir Keir a déclaré que le plan législatif était “susceptible d’aggraver une mauvaise situation”, accusant le gouvernement Sunak d’être “partout dans le spectacle” sur les mesures visant à mettre fin à la vague actuelle de grèves du secteur public.

Il a ajouté: «S’il s’agit de nouvelles restrictions, nous l’abrogerons et la raison en est que je ne pense pas que la législation soit le moyen de mettre fin aux conflits du travail. Allons-nous l’abroger? Oui nous le ferons.”

Le TUC se prépare à mener une action en justice contre la législation gouvernementale, avertissant que la restriction du droit de grève pourrait violer la loi sur les droits de l’homme.

Tim Sharp, haut responsable des droits du travail du TUC, a déclaré: «Les projets du gouvernement conservateur constitueraient une restriction importante du droit fondamental des travailleurs à faire grève pour défendre leurs conditions de rémunération.

Il a ajouté: “Les mesures sont irréalisables, contre-productives et presque certainement en violation de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Ils peuvent s’attendre à ce que les syndicats combattent cela au parlement et devant les tribunaux.”

Mick Whelan, secrétaire général du syndicat des chemins de fer Aslef, a accusé le gouvernement de présenter des propositions « irréalisables » et a déclaré que son syndicat envisagerait de se joindre à toute action en justice contre la législation gouvernementale.

Le patron du syndicat des chemins de fer a également averti qu’il pourrait se retourner contre le gouvernement en incitant les travailleurs à organiser de plus longues périodes d’action revendicative. “Tout cela signifie que nous mettons plus de grèves pour combler le manque à gagner”, a déclaré M. Whelan – mettant en garde contre “plus de jours d’action pour équivaloir au même niveau d’effet que nous avons à partir d’un jour maintenant”.

Le syndicat des pompiers a déclaré qu’il se joindrait à une action en justice et “résisterait farouchement” à toute initiative visant à donner aux patrons plus de pouvoirs pour licencier les travailleurs et poursuivre les syndicats en cas de grève.

“Les conservateurs sont clairement déterminés à criminaliser et à victimiser les syndicats avec cette menace d’attaque contre le droit de grève”, a déclaré Matt Wrack, secrétaire général. “Le FBU combattra cette attaque pernicieuse contre les travailleurs à l’intérieur et à l’extérieur des tribunaux.”

GMB et Unison – actuellement à la tête d’une action revendicative des infirmières et du personnel ambulancier – se sont également engagés à lutter contre les plans antigrèves « désespérés » du gouvernement.

La responsable de la santé d’Unison, Sara Gorton, a déclaré que le gouvernement “choisissait des combats malavisés avec les employés du NHS et leurs syndicats pour masquer des années d’échec lamentable à s’attaquer aux salaires et à la dotation en personnel”.

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a suggéré que cela n’empêcherait pas les grèves potentielles des enseignants en 2023. “Quand ils légifèrent contre vous, vous savez que vous gagnez l’argument”, a-t-il déclaré.

Sharon Graham, dirigeante de Unite the union, a accusé M. Sunak d’avoir tenté une “posture stupide” alors que des négociations étaient nécessaires maintenant pour résoudre les grèves. « Quel que soit le dernier stratagème que le gouvernement propose pour nous attaquer, les syndicats continueront de défendre les travailleurs », a-t-elle déclaré.

La dispute survient alors que les services ferroviaires ont été paralysés par une troisième journée consécutive d’action industrielle, avec environ 12 500 conducteurs de train qui ont rejoint la grève d’Aslef à travers le pays jeudi, à la suite d’un piquet de grève de 48 heures par le RMT.

Le RMT organise une autre grève de 48 heures à partir de vendredi dans son âpre différend sur les emplois, les salaires et les conditions, et le secrétaire général du syndicat, Mick Lynch, a averti que l’action revendicative se poursuivra au-delà de mai à moins qu’une offre raisonnable ne soit faite.