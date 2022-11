Keir Starmer s’engage à “abolir la Chambre des Lords” en tant que Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Keir Starmer aurait juré d’abolir la Chambre des Lords pour la remplacer par une chambre élue s’il devenait Premier ministre.

Le dirigeant travailliste a déclaré qu’il mettrait en œuvre ce plan pour “rétablir la confiance dans la politique”, selon L’observateur.

Il a déclaré aux pairs de son parti lors d’une réunion la semaine dernière qu’il souhaitait transférer le pouvoir des politiciens au peuple en leur permettant de voter sur qui nommer à la chambre haute, a rapporté le journal.

Sir Keir aurait déclaré: «Je veux être clair sur le fait que nous devons restaurer la confiance du public dans toutes les régions du Royaume-Uni dans notre système de gouvernement.

“La réforme de la Chambre des Lords n’est qu’une partie de cela… Les gens ont perdu confiance dans la capacité des politiciens et de la politique à apporter des changements – c’est pourquoi, en plus de réparer notre économie, nous devons réparer notre politique.”

Les travaillistes doivent se consulter sur la taille de la chambre élue, sa composition et la manière dont les membres seront nommés avant d’inclure les décisions finales dans son manifeste avant les prochaines élections.

Actuellement, il y a 784 pairs dans les Lords. Il y a 650 députés à la Chambre des communes.

La Chambre des Lords, où les pairs examinent et modifient la législation (fil de sonorisation)

Sir Keir a ajouté que la chambre haute devrait être “vraiment représentative” des nations du Royaume-Uni et que ses propositions garantiraient qu’elle serait responsable de la modification et de l’examen des projets de loi – et ne remplacerait aucune des fonctions de la Chambre des communes.

L’engagement intervient après l’annonce que Boris Johnson cherche à remettre des pairies à quatre députés conservateurs de sa liste de démission.

Alok Sharma, le président sortant de la Cop26, fait partie d’une vingtaine de nominés, aux côtés du secrétaire écossais Alister Jack et des ex-ministres Nadine Dorries et Nigel Adams, croit-on.

Deux très jeunes assistants de Johnson, Ross Kempsell, 30 ans, et Charlotte Owen, la fin de la vingtaine, ont également été nominés, Les temps a déclaré, dans un rapport non contesté par des sources proches de M. Johnson.

Nadine Dorries avec Boris Johnson lors d’une visite à Henbury Farm dans le Dorset, en août (PENNSYLVANIE)

Plus tôt ce mois-ci, la dirigeante travailliste adjointe Angela Rayner a appelé Rishi Sunak à bloquer le “tapis roulant de copains” de M. Johnson après avoir proposé les députés conservateurs pour les pairies.

Mme Rayner a déclaré: «Cette tentative sournoise de déjouer le système en installant un tapis roulant de copains et en biaisant le Parlement en faveur des conservateurs pour les décennies à venir ne devrait jamais voir le jour.

“Rishi Sunak devrait indiquer clairement qu’il refusera de répondre aux enchères de Boris Johnson et rejettera ses demandes peu recommandables.”