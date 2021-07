Keir Starmer s’auto-isole après qu’un de ses enfants a été testé positif pour Covid

Sir Keir Starmer s’auto-isole après qu’un membre de sa famille immédiate a été testé positif pour Covid, a déclaré son porte-parole.

Peu de temps après avoir participé à la séance hebdomadaire de questions du Premier ministre, le leader travailliste a été informé qu’un de ses enfants avait été testé positif pour Covid-19 vers l’heure du déjeuner.

« Conformément aux règles, Keir et sa famille s’auto-isoleront désormais », a déclaré un porte-parole de Sir Keir.

« Keir faisait déjà des tests quotidiens et a été testé négatif ce matin. Il continuera à passer des tests quotidiens »

Sir Keir devait poursuivre une tournée estivale dans les Midlands jeudi – dans le cadre de conversations à travers le pays avec des électeurs qui ont abandonné le parti lors des dernières élections générales – mais conformément aux règles du gouvernement, il passera désormais jusqu’à 10 jours en quarantaine .

Ce sera la quatrième fois que Sir Keir devra entrer en quarantaine depuis le début de la pandémie.

Cela survient après que les travaillistes ont utilisé la dernière séance de questions du Premier ministre avant les vacances mercredi pour critiquer Boris Johnson pour un revirement extraordinaire le week-end alors qu’il cherchait initialement à contourner les règles d’isolement de Covid.

Dimanche, le n ° 10 a été contraint de revenir sur les plans du Premier ministre et du chancelier, Rishi Sunak, pour éviter la quarantaine en rejoignant un programme de tests quotidiens, qui est censé sélectionner des membres du public au hasard.

Face à une réaction politique considérable, M. Johnson et la chancelière ont déclaré quelques heures plus tard qu’ils ne participeraient pas au programme et s’auto-isolent désormais tous les deux.

Soulevant la question à la Chambre des communes, Sir Keir a demandé: « Si quelqu’un est cinglé par l’application NHS, comme des millions le seront dans les semaines à venir, devraient-ils isoler oui ou non? »

« Puis-je souhaiter au Premier ministre, celui des Chequers, un bon isolement. Avec un demi-million de personnes auto-isolées, je pense que nous avons tous été un peu surpris que le Premier ministre, le chancelier et le ministre du Cabinet Office aient tous été choisis au hasard pour une carte de sortie de l’isolement.

«Mais c’est bien que le Premier ministre se soit finalement récusé, même s’il a fallu un tollé général, pour que le secrétaire des communautés soit humilié à la télévision en direct et lors d’un voyage dans une propriété de campagne. Si quelqu’un est cinglé par l’application NHS, comme des millions le seront dans les semaines à venir, doit-il isoler oui ou non ?

Répondant virtuellement depuis Chequers, M. Johnson a répondu: «Je pense que tout le monde comprend l’inconvénient d’être cinglé, comme il le dit à juste titre, j’aimerais être avec vous à la Chambre des communes aujourd’hui.

«Je m’excuse auprès de tous ceux qui sont dans les affaires de haut en bas du pays dans toutes sortes de services, secteur public ou autre, qui subissent des inconvénients.

« Nous passerons, comme la Chambre le sait, à un système basé sur des tests de contact plutôt que sur l’isolement des contacts, mais d’ici là, je dois simplement rappeler à tout le monde que l’isolement est un outil essentiel de notre défense contre la maladie. »