Keir Starmer salue la victoire « sismique » du parti travailliste aux élections partielles de Rutherglen et Hamilton-Ouest

Sir Keir Starmer a salué un « résultat sismique » pour le parti travailliste après que son parti a remporté à une écrasante majorité les premières élections partielles de révocation en Écosse.

Le candidat travailliste Michael Shanks a remporté le siège de Rutherglen et Hamilton West après avoir obtenu plus du double des voix de sa rivale du SNP, Katy Loudon.

Ce résultat accentuera la pression sur le leader du SNP et Premier ministre écossais Humza Yousaf – qui a vu la fortune de son parti décliner dans les sondages à la suite de l’enquête policière en cours sur les finances du SNP.

L’élection partielle a été déclenchée après une pétition de révocation contre Margaret Ferrier, qui avait remporté le siège du SNP en 2019 avec une majorité de 5 230 voix.

Mme Ferrier a cependant fait retirer le whip du SNP après avoir enfreint les règles de Covid en 2020, et après être restée députée indépendante, elle a été suspendue de la Chambre des communes, ce qui a donné lieu à une pétition de révocation.

L’élection partielle de jeudi a vu la majorité du SNP renversée par les travaillistes après que M. Shanks ait remporté 17 845 voix, bien devant les 8 399 voix obtenues pour Mme Loudon.

Après avoir obtenu plus de 58 pour cent des suffrages exprimés, M. Shanks dispose désormais d’une majorité de 9 446 voix.

Sir Keir a salué cela comme un « résultat sismique », ajoutant que les électeurs de la circonscription avaient « envoyé un message clair » selon lequel il était « temps de changer » et que les gens « croient que ce parti travailliste modifié peut y parvenir ».

Il a ajouté : « J’ai toujours dit qu’il était essentiel de regagner la confiance des Ecossais.

« La victoire de ce soir est le point culminant de trois ans et demi de travail acharné et d’humilité au cours de ce voyage.

« Je suis reconnaissant à tous ceux qui nous ont fait confiance aujourd’hui – nous travaillerons chaque jour pour la rembourser.

« Les électeurs de toute l’Écosse et de toute la Grande-Bretagne veulent un gouvernement déterminé à répondre aux besoins des travailleurs, avec un plan approprié pour reconstruire notre pays.

« Ils veulent abandonner deux gouvernements SNP et conservateurs qui n’offrent que plus de division, plus de chaos et plus de luttes intestines. »

Les conservateurs écossais arrivent en troisième position, Thomas Kerr obtenant 1 192 voix devant la candidate libérale-démocrate écossaise Gloria Adebo et le candidat du Parti vert écossais Cameron Eadie qui ont obtenu respectivement 895 et 601 voix.

Au total, 30 531 suffrages ont été exprimés lors de l’élection partielle, avec un taux de participation de 37,2 pour cent, bien en dessous du taux de participation de 66,5 pour cent lors des dernières élections générales.

M. Yousaf, qui s’est rendu fréquemment dans la circonscription pendant la campagne électorale, a souligné que son parti était confronté à « des circonstances très difficiles ».

Mais il a déclaré que la responsabilité lui reviendrait si son parti ne parvenait pas à conserver son siège, et il a ensuite reconnu que cela avait été une « soirée décevante » pour le SNP.

Il a posté sur X que « les circonstances de cette élection partielle ont toujours été très difficiles pour nous », M. Yousaf ajoutant que « l’effondrement du vote conservateur » était allé directement au parti travailliste, affirmant qu’il s’agissait d’une « usine importante » dans le résultat.

Mais le leader du SNP a ajouté : « Nous avons perdu ce siège en 2017, et comme en 2019, nous pouvons le récupérer.

« Nous réfléchirons à ce que nous devons faire pour regagner la confiance des habitants de Rutherglen et Hamilton West. »

Avant les élections partielles, le parti travailliste ne comptait qu’un seul député en Écosse. le parti espère désormais que les résultats à Rutherglen et Hamilton West serviront de tremplin pour les prochaines élections générales, qui devraient avoir lieu l’année prochaine.

M. Shanks a déclaré par la suite que c’était « l’honneur de sa vie » d’être élu député de la région.

S’exprimant lors du décompte à Hamilton, il a déclaré : « Le message de ce soir est extrêmement clair : nous en avons plus qu’assez du déclin géré, plus que assez des divisions, plus qu’assez d’un gouvernement distrait et chaotique. »

M. Shanks a ajouté que le résultat montrait qu’« il n’y a aucune partie de ce pays où les travaillistes ne peuvent pas gagner ».

Il a déclaré : « Les travaillistes peuvent expulser les conservateurs de Downing Street l’année prochaine et apporter le changement que les gens veulent et dont ce pays a tant besoin. Ce soir est une partie de ce voyage.

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar a quant à lui déclaré : « C’est un résultat absolument extraordinaire, un résultat sismique et je pense que cela va envoyer une onde de choc au sein du SNP et un moment historique dans la politique écossaise.

« Je pense que la politique écossaise a fondamentalement changé ce soir. Les habitants de Rutherglen et de Hamilton West ont démontré que l’Écosse en a assez de deux gouvernements défaillants. Ils veulent mettre un terme à l’incompétence, au chaos et à la division.»

Il a rejeté l’idée selon laquelle la victoire aurait été alimentée par des troubles au sein du SNP, ajoutant que le résultat était « humiliant » pour le parti de M. Yousaf.

Cependant, il a déclaré que le revirement significatif en faveur de son parti était « même au-delà de nos attentes ».