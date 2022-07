Keir Starmer risque un nouvel affrontement en ordonnant aux frontbenchers travaillistes de ne pas rejoindre les lignes de piquetage

Keir Starmer a provoqué un nouvel affrontement avec ses propres hauts députés en leur ordonnant à nouveau de rester à l’écart des piquets de grève montés par les grévistes.

Plusieurs ministres de l’ombre ont défié le leader travailliste en se joignant aux manifestations lors du conflit ferroviaire du mois dernier – après quoi il a renoncé à la menace de les discipliner.

Mais Sir Keir est revenu dans la controverse, avant de nouvelles grèves des chemins de fer et le conflit avec Royal Mail, déclarant: «Le parti travailliste dans l’opposition doit être le parti travailliste au pouvoir.

“Et un gouvernement ne fait pas de piquetage, un gouvernement essaie de résoudre les conflits”, a-t-il déclaré à ITV. Bonjour Bretagne.

Même certains des plus proches partisans de Sir Keir ont qualifié d’erreur l’interdiction de sa première ligne de piquetage, lorsqu’il a été accusé de “se cacher” des grèves organisées par le syndicat RMT au sujet des salaires et des licenciements.

S’exprimant après le débat orageux sur la course à la direction des conservateurs télévisés de lundi, le dirigeant travailliste a condamné Liz Truss et Rishi Sunak “parlant de vêtements et de boucles d’oreilles au lieu du service de santé”.

“S’il y a jamais eu un exemple d’un parti qui a complètement perdu l’intrigue, perdu tout sens de l’objectif, alors c’était ce débat hier soir”, a-t-il allégué.

Mais Sir Keir a refusé de dire si un gouvernement travailliste accorderait aux travailleurs du secteur public des augmentations de salaire correspondant à l’inflation, arguant que son travail serait de “créer le cadre du succès” dans les négociations.

Le dirigeant travailliste a déclaré: “Je soutiens le droit de grève, mais je pense que le rôle du gouvernement est de faciliter, de s’assurer que ces négociations ont lieu jusqu’à un règlement convenu.”

Il s’est également engagé: “Un nouveau gouvernement travailliste mettrait en place des droits à l’emploi plus solides pour les personnes dès le premier jour de leur emploi.”

plus suit