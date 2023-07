Keir Starmer riposte aux détracteurs travaillistes du revirement des allocations familiales

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a riposté aux critiques de son plan visant à maintenir le plafond des prestations pour deux enfants des conservateurs.

Le dirigeant travailliste a suggéré que certains membres de son parti étaient d’accord avec la nécessité de prendre des «décisions difficiles» sans identifier ce qu’elles devraient être.

Lors d’une conversation avec Sir Tony Blair lors de la conférence Future of Britain, Sir Keir a déclaré: «Ma première réaction est que nous continuons à dire collectivement en tant que parti que nous devons prendre des décisions difficiles.

« Et dans l’abstrait, tout le monde dit: » C’est vrai Keir « . Mais ensuite, nous entrons dans la décision difficile – nous avons été dans l’un de ceux-ci ces derniers jours – et ils disent: « Nous n’aimons pas ça, pouvons-nous simplement ne pas faire celui-là, je suis sûr qu’il y en a un autre décision difficile ailleurs que nous puissions prendre ». Mais nous devons prendre les décisions difficiles.

Il a déclaré plus tard que le parti devait être « vraiment impitoyable » depuis qu’il a pris les rênes pour s’assurer qu’il était bien placé pour se présenter aux prochaines élections.

Ses commentaires sont intervenus alors que les travaillistes étaient critiqués pour avoir pratiqué «l’économie du terrain de jeu» après qu’une ministre fantôme, Lucy Powell, ait affirmé qu’il n’y avait «plus d’argent» pour inverser les politiques conservatrices.

Mme Powell, la secrétaire à la culture de l’ombre, a déclaré que le parti travailliste pourrait devoir garder « beaucoup de mauvaises politiques » des conservateurs s’il remporte les élections générales. Elle a insisté sur le fait qu’il n’y avait « plus d’argent » et a accusé les conservateurs de « plomber l’économie ».

L’ancien économiste de la Banque d’Angleterre, Tony Yates, a déclaré que cette affirmation était « fausse » et aurait un « effet corrosif sur la politique ».

Et Jonathan Portes, professeur d’économie et de politique publique au King’s College de Londres, a déclaré que cette affirmation était « risible ».

« C’est une façon absurde de parler d’élaboration de politiques », a-t-il déclaré. L’indépendant. « Parler du fait qu’il n’y a plus d’argent, c’est l’économie de la maternelle. »

Sir Keir a déclaré à la conférence que Liz Truss avait « prouvé la thèse » selon laquelle si vous faites des réductions d’impôts non financées, l’économie est endommagée.

« Et les travailleurs en paient le prix », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Je ne laisserai pas le prochain gouvernement travailliste s’approcher du niveau de ce que Liz Truss a fait. »

Les interventions sont intervenues au milieu d’une réaction furieuse contre le leader travailliste à propos de son plan visant à maintenir le plafond des allocations pour deux enfants des conservateurs, qui a révélé une rupture massive dans le parti avant des élections partielles cruciales.

Anas Sarwar a déclaré que le parti travailliste écossais s’opposait au plafond des allocations pour deux enfants (Jane Barlow / PA) (fil de sonorisation)

L’expression «Sir Kid Starver» a commencé à être tendance sur Twitter et quatre maires travaillistes, dont Sadiq Khan de Londres, se sont opposés à la décision aux côtés du leader travailliste écossais Anas Sarwar.

M. Portes a déclaré que l’annulation du plafond de deux enfants, qui coûterait au Trésor 1,3 milliard de livres sterling, aurait des « avantages à long terme » qui l’emporteraient sur le coût. Et il a souligné que cela coûterait moins cher que l’allégement fiscal de plusieurs milliards de livres récemment annoncé par le gouvernement sur les retraites.

« Les enfants ne devraient pas être pauvres et nous ne devrions pas les punir d’être nés tardivement dans leur famille », a-t-il déclaré.

La politique, introduite par l’architecte de l’austérité George Osborne, empêche les parents de demander des prestations pour tout troisième enfant né après avril 2017.

M. Portes a déclaré que la situation financière s’est détériorée depuis 2010, ajoutant qu’il est « vrai que vous deviez vous soucier des contraintes budgétaires à moyen et long terme plus qu’en 2010 ». « Ce n’est pas stupide de parler de comment financer quelque chose », a-t-il ajouté.

Mais il a déclaré: « L’idée que nous n’avons pas d’argent à dépenser environ 1 milliard de livres sterling pour aider des centaines de milliers d’enfants vivant dans le dénuement et la politique est ridicule et aucun économiste sérieux ne soutiendrait cela, quelle que soit son idéologie. »

La députée travailliste d’arrière-ban Stella Creasy a pesé dans la rangée, affirmant que la politique obligeait les femmes à déclarer qu’elles étaient victimes de viol pour obtenir de l’argent et ne tenait pas non plus compte du fait qu’une famille pouvait avoir des jumeaux.

« Nous pouvons tous voir dans nos communautés que cela fait augmenter la pauvreté des enfants, les preuves nous le montrent », a-t-elle ajouté.

L’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn a également attaqué Sir Keir à propos de cette politique, affirmant que les députés « bouillaient de colère ».

« Même le gouvernement Blair, que Keir Starmer cite souvent, a fait beaucoup pour sortir les enfants de la pauvreté en n’ayant pas de politique des deux enfants », a-t-il déclaré.

La dispute devrait exploser à nouveau lors de la réunion du Forum politique national du Labour ce week-end, où les personnalités du parti se réuniront à Nottingham pour former un programme avant les élections générales de l’année prochaine.

Sir Keir n’a jusqu’à présent montré aucun signe qu’il reculerait. Une source travailliste a déclaré L’indépendant: « Il y a une gamme de choses que nous aimerions faire autrement mais que nous ne pourrons pas nous permettre parce que les conservateurs ont perdu le contrôle des finances publiques. »