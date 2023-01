Keir Starmer ridiculisé pour une suggestion « nulle » sur les hémorragies internes

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Keir Starmer a été moqué sur les réseaux sociaux pour avoir suggéré que les personnes souffrant d’hémorragies internes pourraient se référer elles-mêmes pour des soins plutôt que de consulter un médecin généraliste.

Lors d’une apparition dimanche à la BBC avec Laura Kuenssberg, le leader travailliste discutait des plans de réforme du NHS du parti lorsqu’il a fait la suggestion.

Il a déclaré: «Ne serait-il pas possible d’envisager l’auto-référence afin que les individus n’aient pas à se rendre chez un médecin, à utiliser le temps d’un médecin pour être référés à une aide spécialisée.

“Si vous avez mal au dos et que vous voulez voir un physio, il devrait être possible, je pense, de vous référer vous-même. Si vous avez une hémorragie interne et que vous voulez juste un test, il devrait y avoir un moyen qui n’implique pas d’aller voir un médecin généraliste.

L’idée a été largement moquée sur les réseaux sociaux et qualifiée d ‘”irresponsable” et de “barmy”, tandis que d’autres se sont demandé comment ils pouvaient diagnostiquer une hémorragie interne sans qualifications médicales.

Richard Murphy, professeur de pratique comptable à l’Université de Sheffield, a déclaré : « WTF, c’est Starmer qui parle ? Si vous avez vraiment une hémorragie interne, vous devez probablement être aux urgences maintenant. Alors de quoi pense-t-il qu’il parle ? Cela me semble être une irresponsabilité totale.

Daniel Kelly, professeur à la School of Healthcare Sciences de l’Université de Cardiff, a déclaré: «L’auto-référence est ce qui se passe déjà. Les gens arrivent chez A&E. Concentrez-vous plutôt sur des modèles anticipatifs de soins primaires.

“Quel que soit le plan choisi, il faudra se concentrer sur la rétention de la main-d’œuvre du NHS.”

Agnes Ayton, psychiatre consultante, a tweeté : « J’ai éclaté de rire. Pour que les auto-références fonctionnent, nous aurions besoin d’une expansion massive des capacités et de campagnes d’information du public. »

Et un autre utilisateur de Twitter qui a déclaré être une infirmière du NHS a déclaré: “C’était le bruit de ma mâchoire frappant le sol – est-ce vraiment le meilleur exemple et le plus approprié qu’il aurait pu trouver?”

Le Dr Kate Womersley, jeune médecin en psychiatrie, a ajouté que les “commentaires étranges” du dirigeant travailliste sur les maux de dos et les hémorragies internes “prouvent exactement pourquoi avoir l’avis d’un expert sur les symptômes médicaux est généralement meilleur que votre propre vague estimation de ce qui se passe”.