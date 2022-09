Keir Starmer révèle son plan pour “stimuler les emplois et réduire les émissions” dans le cadre des réductions d’impôts de Liz Truss

Sir Keir Starmer a dévoilé un plan pour contrer le programme de réduction des impôts du gouvernement conservateur et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le dirigeant travailliste s’est engagé à doubler la quantité d’énergie éolienne terrestre, à tripler l’énergie solaire et à plus que quadrupler la production d’énergie éolienne offshore d’ici 2030 dans le cadre d’une révolution de l’énergie verte pour contrer les politiques de financement “de ruissellement” définies par Liz Truss et Kwasi Kwarteng ce la semaine.

La création d’un réseau électrique autosuffisant et à zéro carbone entraînerait une baisse permanente des factures d’énergie et l’indépendance vis-à-vis de pays comme la Russie, selon Labour.

Selon les détails dévoilés dans L’observateurcette décision pourrait également créer un demi-million d’emplois et faire du Royaume-Uni le premier pays à disposer d’un système électrique à zéro émission.

Selon Sir Keir, cela réduirait “pour de bon” des centaines de livres sur les factures annuelles d’énergie des ménages et libérerait les Britanniques du joug de “dictateurs” tels que le président russe Vladimir Poutine sur les prix de l’énergie.

Dans un discours aux militants, Sir Keir a déclaré que l’aveu du chancelier de l’échec économique des conservateurs serait suspendu « autour de leur cou » lors de la prochaine campagne électorale.

Il a dit : « Il y a un changement dans l’air. Il y a une atmosphère, il y a un sentiment que le Parti travailliste est prêt à livrer.

“Et n’avons-nous pas besoin de changement après 12 ans de cette averse, 12 ans d’échec sous ce gouvernement, des salaires qui stagnent depuis 10 ans, des services publics à genoux.”

Il est déjà clair que le mini-budget du chancelier de vendredi fixera les lignes de démarcation pour les prochaines élections générales, Sir Keir déclarant aux partisans travaillistes: “Je n’étais pas d’accord avec presque tout ce qu’il a dit dans cet état financier hier, à part son ouverture phrase lorsqu’il a dit qu’il y avait un “cercle vicieux de stagnation”.

« Il a raison à ce sujet et c’est leur cercle vicieux de stagnation. C’est le verdict sur 12 ans de gouvernement conservateur, un cercle vicieux de stagnation et nous devons leur accrocher cela autour du cou.

Il a déclaré que “l’idéologie motrice” du gouvernement était désormais de “rendre les riches plus riches et de ne rien faire pour les travailleurs”.

Sir Keir Starmer a dévoilé les plans avant la conférence du parti travailliste (PENNSYLVANIE)

“Si vous gagnez un million de livres, hier, vous avez obtenu une réduction d’impôt de 55 000 livres, assez pour payer une infirmière”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Ce n’est pas un ruissellement, ça prend la pisse.”

Les travaillistes ont également averti que le mini-budget de Kwasi Kwarteng accorderait des allégements fiscaux lucratifs aux entreprises dans les zones conservatrices «riches», spoliant les fonds dont ils avaient cruellement besoin dans les zones qui en avaient le plus besoin.

Certains comtés plus riches, y compris ceux qui contiennent les sièges de Liz Truss et de son adjoint, sont réservés aux «zones d’investissement», où des milliards seront remis aux entreprises pour les encourager à investir et à se développer.

Mais le Parti travailliste s’est interrogé sur la manière dont la liste des zones proposées – pour une politique qualifiée de « nivellement en action » par un ministre du cabinet – a été établie.

Les zones d’investissement ont déjà été rejetées comme un réchauffement des « zones d’entreprise » de George Osborne, une politique ratée qui a fini par créer peu de nouveaux emplois au cours de la dernière décennie. L’analyse du groupe de réflexion Center for Cities sur les zones de l’ère Osborne a révélé qu’elles avaient créé moins de 14 000 emplois – et non les 54 000 prévus – dont plus d’un tiers avaient été déplacés d’ailleurs.