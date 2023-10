Keir Starmer retrousse ses manches alors qu’il tente de bannir le fantôme de Corbyn et mène une ovation pour Israël à la conférence travailliste

SIR Keir Starmer a retroussé ses manches cet après-midi alors qu’il tentait de bannir l’ère Jeremy Corbyn, sympathisant du Hamas et amoureux du communisme, dans la poubelle de l’histoire.

Dans son grand discours à la conférence, le chef de l’opposition, couvert de paillettes, a cherché à rompre avec le passé perdant de son parti d’extrême gauche et a ovationné Israël.

Dans son discours d’ouverture à la conférence du parti travailliste, Sir Keir Crédit : PA

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, et son épouse Victoria, arrivent avant le discours du chef le troisième jour de la conférence du parti travailliste. Crédit : Getty

Au début de son discours, Sir Keir Starmer a été attaqué par un manifestant qui a couvert le chef travailliste de paillettes. Crédit : AFP

Le manifestant a finalement été traîné hors de la scène par la sécurité. Crédit : Reuters

Au début de son discours, Sir Keir a repoussé un manifestant d’extrême gauche qui s’est frayé un chemin jusqu’à la scène et a bombardé le chef travailliste de paillettes.

Ce militant débraillé était membre de People Demand Democracy, une organisation qui veut détruire les structures démocratiques traditionnelles de Grande-Bretagne pour instaurer la représentation proportionnelle.

Alors que le manifestant mal habillé était abordé par la sécurité, Sir Keir a déclaré : « Protestation ou pouvoir, c’est pourquoi nous avons changé de parti.

« S’il pense que ça me dérange, c’est qu’il ne me connaît pas. »

Et dans des scènes impensables il y a à peine deux ans, le chef de l’opposition a salué le droit de l’État en difficulté à se défendre contre les terroristes du Hamas que Corbyn avait autrefois qualifiés d’« amis ».

Il a déclaré : « Conférence, je suis totalement choqué et consterné par les événements en Israël et le terrorisme du Hamas.

« Cette action du Hamas ne fait rien pour les Palestiniens et Israël doit toujours avoir le droit de défendre son peuple. »

Alors que Sir Keir critiquait les terroristes du Hamas, seul un quart environ de l’auditoire s’est levé sous les applaudissements.

Signe que le parti travailliste ne s’est pas encore complètement débarrassé de l’extrême gauche, de nombreux délégués sont restés les bras croisés et ont refusé d’applaudir.

Mais cette décision marque une rupture énorme avec les années passées.

Lors de son discours, Sir Keir a confirmé son intention de construire une toute nouvelle génération de villes.

Il a averti que tout échec dans la construction du pays ferait de l’accession à la propriété un « luxe pour quelques-uns, et non le privilège du plus grand nombre ».

Il a dit : « Ce qui est cassé peut être réparé, ce qui est ruiné peut être reconstruit. »

« Parfois, les vieilles idées travaillistes conviennent aux temps nouveaux.

« Donc, là où il y a de bons emplois, où il y a de bonnes infrastructures, où il y a de bons terrains pour des logements abordables, alors nous mettrons des pelles dans le sol, des grues dans le ciel et construirons la prochaine génération de nouvelles villes travaillistes. »

Dans son grand discours, Sir Keir a demandé aux électeurs de le laisser diriger une « décennie de renouveau national » après les élections prévues l’année prochaine.

S’attaquant à l’ère Corbyn, il a insisté sur le fait qu’il était temps pour les électeurs de voir « un Parti travailliste changé, qui n’est plus esclave des gestes politiques, qui n’est plus un parti de protestation.

« Ces jours sont révolus. Nous n’y retournerons jamais.

Au lieu de cela, Sir Keir a affirmé que le parti travailliste était désormais « un parti de service ». . . le pays d’abord, le parti ensuite.

Et dans une offensive contre 13 années de gouvernement conservateur, le chef du parti travailliste a promis « une Grande-Bretagne suffisamment forte, suffisamment stable, suffisamment sûre pour que vous puissiez investir votre espoir, vos possibilités, votre avenir » – où « les choses seront meilleures pour votre avenir ». enfants ».

Avant son discours majeur, Sir Keir a été couvert de paillettes lors d’une invasion spectaculaire de la scène de la conférence.

Le militant yob a été emmené par la sécurité après avoir sprinté sur la plate-forme de Liverpool quelques instants après le passage du leader travailliste.