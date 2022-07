Keir Starmer renonce à sa promesse de mettre fin à l’externalisation du secteur privé du NHS

Keir Starmer a abandonné une promesse politique de mettre fin à l’externalisation du secteur privé dans le NHS, décevant certains partisans travaillistes.

Dans une interview jeudi soir, on a demandé au chef de l’opposition s’il respectait l’engagement de la campagne à la direction de mettre fin à l’implication du secteur privé dans les services de santé.

Il a répondu: “Eh bien, écoutez, il existe des dispositions privées dans le NHS et nous devrons probablement continuer avec cela.”

La déclaration est la dernière promesse de campagne à être répudiée par Sir Keir à la suite de volte-face sur les frais de scolarité, la libre circulation et la propriété publique.

Répondant à une question du présentateur de LBC Andrew Marr, Sir Keir a ajouté: “Je ne vais pas renoncer à ma croyance dans le NHS en tant que fournisseur de santé publique. Ma femme a travaillé pour le NHS, ma mère a travaillé pour le NHS, ma sœur travaillé dans le NHS, ça coule dans notre sang.”

M. Marr a répondu: “C’était un engagement très spécifique, cependant, qui a maintenant disparu.”

La gauche travailliste a déclaré que les membres s’étaient “habitués à ce que Keir Starmer manque à sa parole” et leur offrait “un blairisme réchauffé”.

Cela vient après que le secrétaire fantôme à la Santé de Sir Keir, Wes Streeting, a déclaré en janvier de cette année qu’un gouvernement travailliste ferait davantage appel à des prestataires privés – contredisant apparemment la promesse antérieure du chef.

La politique est un renversement de celle des anciens dirigeants Ed Miliband et Jeremy Corbyn, qui ont promis de protéger le NHS de la privatisation.

Sir Keir a fait 10 promesses aux membres travaillistes en présentant sa plate-forme politique lors de la course à la direction de 2019.

L’engagement sur la propriété commune stipulait que “les services publics devraient être entre des mains publiques, et non faire des profits pour les actionnaires”, précisant qu’il “mettrait fin à l’externalisation dans notre NHS” entre autres services.

Un certain nombre des 10 promesses ont été explicitement répudiées alors que le chef de l’opposition vire à droite, notamment sur les frais de scolarité, la nationalisation des services publics et la fiscalité.

Dans son interview à LBC, Sir Keir a semblé suggérer qu’il pensait que le non-respect des promesses pourrait l’aider à devenir Premier ministre.

“Je dirais ceci, à peu près ces promesses. Nous avons traversé les hustings que tous les candidats conservateurs traversent maintenant”, a-t-il déclaré.

“Tout le monde à chaque husting avait un discours de clôture et mon discours de clôture était le même à chaque fois : si nous ne gagnons pas, toutes les choses que tous les candidats disent ne se réaliseront jamais.

“J’ai donc précisé que quiconque votant pour moi en tant que chef du Parti travailliste aurait quelqu’un qui se concentrerait comme un laser sur la victoire d’une élection. C’était mon discours à nos membres du Parti travailliste.”

Le dirigeant travailliste a également répudié les précédents manifestes travaillistes, déclarant en juin : “Nous partons de zéro. L’ardoise est effacée”. Lors de la campagne à la direction, il a déclaré que le manifeste de 2017 devrait être “notre document fondamental”.

Un porte-parole du groupe de campagne de gauche Momentum a déclaré: “Les membres travaillistes se sont habitués à ce que Keir Starmer manque à sa parole – on nous a promis l’unité, l’intégrité et le radicalisme, et on nous a donné le factionnalisme, la tromperie et le blairisme réchauffé à la place.

“Mais l’acceptation par Keir de la fourniture privée dans le NHS, peu de temps après que le secrétaire à la Santé fantôme Wes Streeting a dit la même chose, est particulièrement troublante.

“C’est un gouvernement travailliste radical qui a établi le NHS comme un bien public durable et précieux – mais la privatisation rampante est conçue pour saper cette réalisation et la transition vers un système de santé du Far West profiteur à l’américaine. Ce programme est très impopulaire et profondément dommageable – il ne peut y avoir aucune justification pour que les travaillistes l’adoptent.”