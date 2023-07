SIR Keir Starmer a été aujourd’hui critiqué comme médaillé d’or en « gymnastique mentale » par un maire travailliste furieux alors qu’il quittait le parti.

Dans une lettre de démission amère, le maire de North of Tyne, Jamie Driscoll, a accusé le chef de l’opposition d’abandonner « la politique des adultes » et de « ne pas s’intéresser à l’espoir et au changement ».

Le maire du nord de Tyne, Jamie Driscoll, a quitté le Parti travailliste aujourd’hui et continuera de servir son mandat en tant qu’indépendant Crédit : Getty

Le maire de Corbynista s’est engagé à mener à bien son mandat en tant qu’indépendant.

Et il a même mis en place une collecte de fonds en ligne, promettant de combattre son ancien parti lors de la prochaine élection à la mairie s’il lève 25 000 £ d’ici la fin août.

M. Driscoll avait été enfermé dans un conflit avec le siège du travail pendant des semaines après avoir été empêché par les chefs de parti de se présenter à un nouveau rôle dans le Nord-Est.

La candidature du maire a été bloquée après sa participation à un panel avec le réalisateur Ken Loach, qui a été critiqué par des dirigeants de la communauté juive pour avoir déclaré en réponse à des questions sur la négation de l’Holocauste que « l’histoire est pour nous tous à discuter ».

Dans sa lettre à Sir Keir, M. Driscoll a fulminé: « En 2020, vous m’avez dit en face que vous inciteriez les gens à se rassembler … discipliner les gens pour qu’ils soient unis ne va nulle part.

« Vous avez rompu cette promesse.

« Vous avez fait demi-tour sur tant de promesses… une liste de promesses non tenues trop longue pour être répétée dans cette lettre.

« S’il vous plaît, arrêtez de dire ‘Je ne m’excuse pas pour…’ avant de vous retrouver à dire ‘Je ne m’excuse pas de ne m’excuser’. »

Le maire en colère a ajouté: « Ce n’est pas de la politique adulte de dire que la Grande-Bretagne est brisée et ensuite de prétendre que les choses sont maintenant si difficiles que nous abandonnerons tout plan pour y remédier. C’est de la gymnastique mentale digne de l’or olympique.

« Des millions de personnes ont le sentiment que les partis de Westminster ne parlent pas pour eux.

« Ils veulent que les décisions soient prises plus près de chez eux – et non par des personnes contrôlées par le siège du parti à Londres. »

Cet après-midi, les députés conservateurs ont souligné que même les membres travaillistes en avaient assez que Sir Keir change d’avis sur les politiques et revienne sur ses promesses.

Pas plus tard qu’hier, le chef de l’opposition a confirmé que son parti N’ABANDONNERA PAS le plafond des allocations pour deux enfants.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a précédemment décrit la casquette comme « obscène et inhumaine ».

Et plus tôt ce mois-ci, le secrétaire du Shadow Work and Pensions, Jonathan Ashworth, a laissé entendre que la politique devrait disparaître.

Le député conservateur Jacob Young a déclaré: « Le politicien travailliste le plus ancien du Nord-Est et leur seul maire du Nord-Est – démissionne du Parti travailliste et claque la pile de promesses non tenues de Keir Starmer.

« Pas de plan. Pas de principes. Non merci. »