Keir Starmer qualifie l’économie de retombées des conservateurs de “prise de pisse” alors qu’il claque les réductions d’impôts des conservateurs

Sir Keir Starmer a qualifié l’économie de ruissellement de “prise de pisse” alors qu’il déchirait les nouvelles réductions d’impôts annoncées par le gouvernement samedi.

Le chancelier Kwasi Kwarteng a annoncé vendredi que le taux d’imposition sur le revenu de 45p payé par les plus hauts revenus de Grande-Bretagne sera supprimé, parmi une liste d’autres mesures, notamment l’accélération d’une réduction prévue de 1p du taux de base et la suppression du plafond des bonus des banquiers, visant à maîtriser l’inflation et à stimuler la croissance.

S’adressant à une foule de délégués avant la conférence annuelle du parti travailliste, qui a débuté aujourd’hui, Starmer a accusé le nouveau programme de réduction des impôts du parti conservateur de s’engager dans une économie de retombées.

Le dirigeant travailliste a déclaré: « Si vous gagnez 1 million de livres sterling, vous bénéficiez d’un allégement fiscal de 55 000 livres sterling [on Friday]. C’est suffisant pour employer une infirmière.

Selon les règles actuelles, ceux qui touchent un salaire annuel de 1 million de livres sterling doivent payer 470 821,48 livres sterling d’impôts et de cotisations à l’assurance nationale (NI). Selon le nouveau mini-budget de Kwarteng, cependant, le montant à payer par ces salariés sera désormais de 415 601,60 £, soit une économie de 55 219,88 £ par an.

Sir Keir a poursuivi : « C’est leur [the Conservative party’s] politique : rendre les riches encore plus riches ; rendre les super riches encore plus riches. La théorie est que s’ils sont encore plus riches, une partie pourrait un jour se retrouver dans les poches d’autres personnes.

« Ça n’a pas marché la dernière fois.

« Trickle down – it’s a pisse take », a-t-il ajouté, sous les applaudissements enthousiastes, les acclamations et les cris des spectateurs.

“Nous devons l’exposer pour ce qu’il est”, a déclaré Starmer. « Nous devons le repousser. Nous devons le battre.

Le dirigeant travailliste a annoncé son intention de mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles, avec toute l’électricité du pays produite par les énergies renouvelables et nucléaires d’ici 2030.

Les travaillistes affirment que le plan permettrait aux ménages britanniques d’économiser un total de 93 milliards de livres sterling sur le reste de la décennie – soit une économie moyenne de 475 livres sterling pour chaque ménage chaque année.

Sir Keir a déclaré que le plan permettrait également au Royaume-Uni de ne pas être “exposé aux dictateurs” après que l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine ait conduit à la flambée actuelle des prix mondiaux du gaz.

La révolution de l’énergie verte est présentée comme une voie alternative à la croissance après que le mini-budget de vendredi ait vu Liz Truss et Kwasi Kwarteng proposer un ensemble massif de réductions d’impôts dans l’espoir de relancer une économie morose.

Sir Keir a déclaré: «Le peuple britannique en a assez des factures d’énergie qui montent en flèche et de notre système énergétique exposé aux dictateurs.

“Ils veulent des solutions à long terme pour réduire les factures pour de bon.”

Dans un discours aux militants, Sir Keir a déclaré que l’aveu du chancelier de l’échec économique des conservateurs serait suspendu « autour de leur cou » lors de la prochaine campagne électorale.

Il a dit : « Il y a un changement dans l’air. Il y a une atmosphère, il y a un sentiment que le Parti travailliste est prêt à livrer.

“Et n’avons-nous pas besoin de changement après 12 ans de cette averse, 12 ans d’échec sous ce gouvernement, des salaires qui stagnent depuis 10 ans, des services publics à genoux.”

Il est déjà clair que le mini-budget du chancelier de vendredi fixera les lignes de démarcation pour les prochaines élections générales, Sir Keir déclarant aux partisans travaillistes : “Je n’étais pas d’accord avec presque tout ce qu’il a dit dans cet état financier hier, à part son ouverture phrase, quand il a dit qu’il y avait un “cercle vicieux de stagnation”.

« Il a raison à ce sujet et c’est leur cercle vicieux de stagnation. C’est le verdict sur 12 ans de gouvernement conservateur, un cercle vicieux de stagnation et nous devons leur accrocher cela autour du cou.