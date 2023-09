SIR Keir Starmer a été qualifié de « délirant » hier soir après s’être vanté qu’il chercherait à supprimer les libertés du Brexit s’il remportait les clés du numéro 10.

Le patron travailliste a été critiqué à la fois par les partisans du Brexit et par les observateurs de Bruxelles après avoir promis « d’obtenir un bien meilleur accord pour le Royaume-Uni » d’ici 2025 en tant que Premier ministre.

Sir Keir Starmer a été qualifié de « délirant » après s’être vanté qu’il chercherait à supprimer les libertés du Brexit s’il remportait les prochaines élections. Crédit : Getty

L’accord sans droits de douane et sans quotas conclu entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit fait l’objet d’un examen technique cette année-là.

Mais les experts de l’UE ont déclaré que toute chance d’une révision majeure des conditions commerciales – sans réintégrer le marché unique et l’union douanière – serait impossible.

Les travaillistes ont insisté sur le fait que ce n’était pas leur politique, mais Sir Keir a affirmé dans un entretien avec le Financial Times pro-européen qu’il souhaitait un meilleur accord pour le bien de ses enfants.

Et il a déclaré qu’il avait encore des années de négociations difficiles avec Bruxelles, affirmant: « Presque tout le monde reconnaît que l’accord conclu par Johnson n’est pas un bon accord – il est beaucoup trop mince. »

« À l’approche de 2025, nous tenterons d’obtenir un accord bien meilleur pour le Royaume-Uni.

« Je pense que nous pouvons également entretenir des relations commerciales plus étroites. C’est sujet à d’autres discussions.

Il a ajouté : « Je dis cela en tant que père. J’ai un garçon de 15 ans et une fille de 12 ans.

« Je ne vais pas les laisser grandir dans un monde où tout ce que j’ai à leur dire sur leur avenir, c’est que ça va être pire qu’il n’aurait pu l’être autrement. »

Mais l’expert européen Wolfgang Münchau d’Eurointelligence a déclaré : « La tentative de Keir Starmer de réécrire les relations entre le Royaume-Uni et l’UE est basée sur une illusion ».

Il a ajouté que l’idée selon laquelle il était possible de rester en dehors du marché unique et de l’union douanière et de parvenir à un meilleur accord que celui actuellement conclu par le Royaume-Uni était « un mensonge politique ».

Et il a prévenu : « Cela sera presque certainement exposé comme tel. »

L’expert a ajouté : « La plus grande illusion qui n’a pas encore été démystifiée est probablement l’affirmation répétée de Starmer selon laquelle un meilleur accord avec l’UE est disponible.

« C’est tout simplement faux. Il y a eu de nombreux commentaires vindicatifs de la part de l’UE tout au long du processus du Brexit, mais l’accord qui a finalement été conclu était un accord commercial raisonnable avec des pays tiers. »

Et les conservateurs ont accusé Sir Keir d’une autre volte-face, en disant : « Il y a trois ans, il avait promis qu’il ne chercherait pas à apporter de changements majeurs aux nouvelles relations du Royaume-Uni avec l’UE, mais maintenant sa dernière position à court terme est qu’il le fera.

« Quel prix Keir Starmer serait-il prêt à payer à l’UE pour renégocier nos relations ? »

Mais Nigel Farage a averti que les conservateurs n’avaient pas fait assez pour se séparer de l’UE, ce qui signifie qu’il sera facile pour les travaillistes de s’aligner rapidement sur des conditions plus étroites.

Il a lancé : « Deux ans après le début d’un gouvernement travailliste, ce sera un « Brexit en nom seulement ». « Les conservateurs leur ont facilité la tâche en ne divergeant pas suffisamment. »