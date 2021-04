Keir Starmer a promis de présenter un projet de loi travailliste pour protéger les femmes et les filles à la suite de la mort de Sarah Everard.

Le dirigeant travailliste a déclaré que l’enlèvement et le meurtre de la femme de 33 ans alors qu’elle rentrait chez elle à Clapham, dans le sud de Londres, ont été un moment décisif pour le Royaume-Uni à l’échelle de la mort de Stephen Lawrence et Jamie Bulger.

Le projet de loi, qui sera publié avant le discours de la reine du mois prochain, ferait un délit de harceler les femmes dans la rue, d’augmenter les peines pour les violeurs et les harceleurs et d’introduire des peines de prison à vie pour les coupables d’enlèvement et d’agression sexuelle et de meurtre étranger.

Cela mettrait fin à l’anomalie qui voit les hommes condamnés pour avoir tué leur partenaire à la maison recevoir des peines allant jusqu’à 10 ans de moins que ceux qui assassinent un inconnu dans la rue.

L’engagement est venu dans une interview avec le Dimanche Times, dans lequel Sir Keir s’est également déclaré monarchiste et patriote, mais a également confirmé qu’il ne croyait pas en Dieu.

Cela ferait de lui le premier Premier ministre à être athée déclaré s’il atteignait le 10 Downing Street.

Dans un coup d’œil à Boris Johnson, Starmer a déclaré qu’il considérait que les valeurs fondamentales du leadership politique étaient «le principe, l’intégrité et la dignité», et a ajouté: «Il ne les a pas».

«Et je ne veux pas être Boris Johnson», a déclaré le dirigeant travailliste. «Je ne suis pas du tout comme Boris Johnson. Il n’y a presque rien que nous ayons en commun.

Dans une critique implicite du gouvernement Johnson, Starmer a déclaré qu’il était «étonnant qu’en 2021, nous n’ayons pas de loi complète» pour protéger les femmes et les filles.

M. Johnson subit une pression croissante pour publier sa stratégie promise de longue date pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles.

Discutant de la législation que le parti travailliste est en train de rédiger, Starmer a déclaré: «Plus je la retourne dans mon esprit, plus c’est évident. Je me fiche de savoir si j’en suis un partisan, ou le Parti travailliste, ou c’est un parti multipartite, ou même le gouvernement s’en charge. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça.

L’officier de la police métropolitaine Wayne Couzens, 48 ​​ans, a été accusé de l’enlèvement et du meurtre de Mme Everard, 33 ans, dont la mort a provoqué une vague de chagrin, des femmes se rassemblant pour une veillée à Clapham Common, où des fleurs étaient empilées autour du kiosque à musique près de à l’endroit où elle a disparu.

La controverse sur le maintien de l’ordre sévère de la veillée a conduit à des appels à la démission de la commissaire du Met, Cressida Dick.

Mais Sir Keir a déclaré que les opinions sur la gestion de l’événement par Dick ne devraient pas détourner l’attention des questions plus importantes soulevées par la mort de Mme Everard.

«Au lieu de parler de ce dont les femmes de Clapham voulaient que nous parlions, nous avons entamé une discussion sur Cressida Dick, qui n’était pas le problème», a-t-il déclaré.

«L’affaire Sarah Everard est un moment de Stephen Lawrence ou Jamie Bulger. Cela pourrait être une chance de faire quelque chose. «