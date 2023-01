Keir Starmer promet un projet de loi de «reprise du contrôle» alors que les travaillistes adoptent le slogan du Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Sir Keir Starmer a promis un projet de loi de « reprise du contrôle » visant à déléguer le pouvoir hors de Westminster en tant que pièce maîtresse du premier discours du roi du gouvernement travailliste.

Dans son discours du Nouvel An à Stratford, le dirigeant travailliste a déclaré qu’il “embrasserait” le message utilisé par Boris Johnson et la campagne Leave lors du référendum sur le Brexit en 2016.

“Le contrôle que les gens veulent, c’est le contrôle de leur vie et de leurs communautés”, a déclaré Sir Keir. “Nous adopterons donc le message de reprise du contrôle – mais nous le transformerons d’un slogan en une solution, d’un slogan en changement.”

Sir Keir a promis que le projet de loi phare «étendrait le contrôle» hors de Westminster – déléguant de nouveaux pouvoirs en matière de soutien à l’emploi, de transport, d’énergie, de logement, de garde d’enfants et de dépenses aux autorités locales et régionales.

M. Starmer a également déclaré que son projet de loi de «reprise du contrôle» donnerait aux communautés un nouveau droit de demander des pouvoirs qui vont au-delà des plans de décentralisation du Labour – affirmant que cela «donnerait aux communautés la possibilité de contrôler leur destin économique».

“Je ne pouvais pas être en désaccord avec le cas de base que tant d’électeurs de congé m’ont présenté”, a-t-il déclaré. “Ce [take back control] la phrase était vraiment puissante – c’était comme Heineken, ça pénétrait les gens. Plus ils se demandaient : « Est-ce que j’ai le contrôle ? », plus ils répondaient « Non ».

Sir Keir a déclaré que les électeurs de Leave avaient le droit de se sentir lésés par les difficultés économiques après le Brexit – affirmant que le problème était que le changement promis par M. Johnson et d’autres “ne s’est jamais produit”.

Il a ajouté : « Si vous n’arrivez pas à joindre les deux bouts dans votre famille, vous n’avez aucun contrôle. Si vous pouvez trouver un emploi sûr, vous n’avez aucun contrôle. J’ai toujours accepté l’argument… Vous ne pouvez pas nier les arguments de base avancés, et je pense qu’il est temps pour nous de l’embrasser.

Plus tôt cette semaine, la secrétaire du Labour, Lisa Nandy, a déclaré que l’inversion du Brexit était “un fantasme” – mais le parti chercherait à aligner le Royaume-Uni sur les lois de l’UE dans d’autres domaines que les normes vétérinaires et la sécurité.

Interrogé sur ses plans pour “faire fonctionner le Brexit”, Sir Keir a déclaré: “Personne ne prétend sérieusement que ce soi-disant accord prêt à l’emploi fonctionne réellement pour qui que ce soit, alors bien sûr, nous devons régler ce problème, et je Je vais expliquer cela plus en détail. »

Sir Keir a également déclaré qu’un gouvernement travailliste ne “dépenserait pas notre chemin” du “désordre” hérité des conservateurs – affirmant que son parti ne pouvait pas sortir à nouveau son “gros carnet de chèques du gouvernement”.

Il a déclaré: «Bien sûr, des investissements sont nécessaires – je peux voir les dommages que les conservateurs ont causés à nos services publics aussi clairement que quiconque. Mais nous ne pourrons pas nous sortir de leur pétrin – ce n’est pas aussi facile que ça.

Sir Keir a haussé les sourcils en suggérant que la promesse du parti travailliste d’abolir les frais de scolarité pourrait devoir être reconsidérée en raison des “dommages causés à l’économie”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il tenait sa promesse d’abolir les frais de scolarité, Sir Keir a déclaré: “De toute évidence, nous avons un certain nombre de propositions concernant ces frais que nous présenterons au fur et à mesure des élections.”

Il a ajouté: «Mais je dois être honnête à ce sujet, les dommages qui ont été causés à notre économie signifient que nous allons devoir, et nous savons que nous le ferons, tout coûter au fur et à mesure que nous entrons dans cette élection et nous le ferons. avec rigueur. »

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer (fil de sonorisation)

Sir Keir a insisté sur le fait qu’il avait un plan pour empêcher autant de migrants de traverser la Manche dans de petits bateaux – s’engageant à faire plus pour réprimer les gangs criminels “en amont” en Europe et accélérer le processus de demande d’asile.

Promettant une “décennie de renouveau national” s’il arrive au pouvoir, Sir Keir a reconnu qu’il faudrait du temps pour résoudre d’énormes problèmes, mais il s’est engagé à “donner à nouveau aux gens un sentiment de possibilité – montrer la lumière au bout du tunnel”.

Le dirigeant travailliste a également promis de mettre fin à la politique du “plâtre adhésif” et à “l’état d’esprit à court terme” qui domine Westminster et “toutes les institutions qui tentent et échouent à diriger la Grande-Bretagne depuis le centre”.

Le dirigeant travailliste a accusé Rishi Sunak d’être “dans le déni” de l’ampleur des crises du NHS et de l’économie – affirmant que le Premier ministre n’avait offert que des “platitudes” lors de son propre discours de mercredi.

Le Premier ministre conservateur a tenté de relancer son poste de Premier ministre en offrant cinq promesses de redresser l’économie, de réduire les listes d’attente du NHS et “d’arrêter les petits bateaux” d’ici les élections de 2024.

“C’était presque comme s’il était arrivé de la lune et avait regardé autour de lui et avait dit:” Tout est cassé – rien ne fonctionne “”, a déclaré Sir Keir. “Ça ne sert à rien de venir et de faire cinq promesses et de dire : ‘Donnez-nous une autre chance, désolé pour les 13 dernières années’. Cela ne va tout simplement pas se laver avec le public britannique.

Sir Keir a déclaré que son parti devait être prêt à ce que le gouvernement Sunak “tombe à tout moment”, ajoutant qu’il travaillait depuis août pour que les travaillistes soient sur le pied d’élection. “Nous devrions avoir des élections générales dès que possible”, a-t-il ajouté.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme selon lequel les travaillistes devraient utiliser à la fois des investissements et des réformes pour régler les problèmes de la Grande-Bretagne.

Lorsqu’on lui a demandé si le Parti travailliste se rapprocherait des 70 milliards de livres supplémentaires que l’association caritative Health Foundation estimerait être nécessaires au NHS d’ici 2030, Mme Reeves a souligné le chaos financier qui s’est ensuivi pendant le court mandat de l’ancienne première ministre Liz Truss.

« Tant de choses que nous voulons faire nécessitent de l’argent, mais tant de choses nécessitent également une réforme de nos services publics », a-t-elle déclaré. Les réformes pourraient impliquer d’augmenter la capacité de réserve du secteur privé de la santé que le NHS utilise actuellement, a confirmé Mme Reeves.

En lui disant que certains au sein du parti travailliste pourraient considérer une telle position comme une “privatisation par la porte dérobée”, Mme Reeves a ajouté : “Ce n’est absolument pas le cas”.