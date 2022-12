Keir Starmer promet un “partenariat avec les entreprises” si le parti travailliste prend le pouvoir

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Keir Starmer fait une nouvelle offre pour séduire le vote des entreprises en faveur du parti travailliste, avec le lancement d’un plan visant à combler un “écart d’investissement” de 16 milliards de livres sterling dans les entreprises à forte croissance.

Dans un discours devant un auditoire d’affaires à Canary Wharf à Londres jeudi, il promettra “un partenariat actif avec les entreprises” si le Parti travailliste gagne le pouvoir.

La chancelière fantôme Rachel Reeves accusera les conservateurs de Rishi Sunak d’être disposés à «gérer le déclin» dans l’économie post-Brexit.

Les travaillistes feraient plutôt du Royaume-Uni “la plaque tournante mondiale des start-ups à forte croissance” en soutenant les nouvelles industries du futur, promet-elle.

Sir Keir a recruté l’ancien président de Goldman Sachs et ancien ministre conservateur Jim O’Neill pour préparer l’examen de Start-Up Scale-Up, au milieu d’indications selon lesquelles des entreprises de pays comme la France prennent une part croissante des investissements en espèces du Royaume-Uni.

Le rapport de Lord O’Neill recommandait : La suppression des obstacles à l’investissement institutionnel dans les entreprises à forte croissance.

Des mesures pour faire de l’innovation née dans les universités une réalité

Une réelle indépendance de la British Business Bank pour lui permettre d’apporter plus d’investissements dans l’économie.

Se félicitant du plan, Mme Reeves dira: «Ce sont des temps économiques difficiles. Mais je sais que l’esprit d’entreprise, de créativité, d’effort est aussi présent en Grande-Bretagne aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été.

« Nous sommes à la croisée des chemins post-Brexit. Nous pouvons nous engager sur la voie d’un déclin contrôlé, prendre du retard sur nos concurrents, ou nous pouvons nous appuyer sur une réflexion audacieuse pour nous propulser vers l’avant.

“C’est pourquoi les travaillistes accueillent aujourd’hui ce plan radical visant à faire de la Grande-Bretagne le centre mondial des start-ups à forte croissance.

“Démarrage, mise à l’échelle fournit des informations cruciales pour la réalisation de l’une des ambitions directrices du prochain gouvernement travailliste : faire de la Grande-Bretagne le meilleur endroit pour démarrer et développer une entreprise. Et cela envoie un message puissant : que le parti travailliste est de retour dans les affaires. »

Dans une nouvelle déception pour les partisans travaillistes d’une nouvelle adhésion à l’UE, Mme Reeves réaffirmera la position du parti selon laquelle il cherchera à améliorer l’accord défectueux de Boris Johnson sur le Brexit, mais ne tentera pas de ramener le Royaume-Uni dans le marché unique ou l’union douanière.

Signe de l’intérêt croissant des entreprises pour les implications d’un éventuel gouvernement travailliste, Starmer et Reeves devraient être rejoints lors de la réunion par les PDG d’Aviva, SSE et HSBC, et le président de Tesco.

Lord O’Neill, qui siège désormais en tant que pair indépendant, a déclaré : « Plus tous les partis politiques soutiennent l’écosystème des start-ups pour le Royaume-Uni, plus ils s’imbriquent dans l’ADN de la réflexion politique pour l’avenir.

« Diriger cet examen a souligné l’énorme potentiel des start-ups britanniques pour changer notre fortune économique, en particulier dans les villes et les cités en dehors de Londres.

“Je salue l’enthousiasme du chancelier fantôme pour cet espace et j’ai été ravi de jouer un rôle dans cet examen.”