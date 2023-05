Keir Starmer promet que le gouvernement travailliste réduira les taux de suicide et les temps d’attente du NHS

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un gouvernement travailliste se donnerait pour mission d’inverser le nombre croissant de décès par suicide, promettra Sir Keir Starmer.

Dans un discours sur le NHS lundi, le dirigeant travailliste s’engagera à s’attaquer aux «plus grands tueurs» – notamment les maladies cardiaques, le cancer et le suicide.

Et il dira que le Labour ramènera les temps d’attente à des niveaux sûrs avec « un NHS adapté à l’avenir ».

Sir Keir engagera son parti à faire en sorte que les décès par suicide diminuent d’ici cinq ans et que les décès dus aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux soient réduits d’un quart en 10 ans. Il s’engagera à atteindre toutes les cibles de cancer afin que les patients soient vus à temps et diagnostiqués tôt.

« Le suicide est le plus grand tueur de jeunes vies dans ce pays. Le plus grand tueur. Cette statistique devrait nous hanter. Et le taux monte. Notre mission doit être et sera : l’abattre », dira-t-il.

«Le prochain gouvernement travailliste fournira un NHS qui sera là quand vous en aurez besoin. Pas de rechute, pas d’excuses. Nous respecterons à nouveau ces normes. Nous remettrons le NHS sur pied.

« Nous avons un plan. Nous nous battrons pour le NHS. Nous allons réparer le NHS. Nous allons réformer le NHS. Anciennes valeurs, nouvelles opportunités. Technologie et science, commodité et contrôle, le renouvellement ne décline pas. Un NHS, pas seulement à genoux, mais courant avec confiance vers l’avenir.

Mais des points d’interrogation subsistent quant à la manière dont l’approche sera financée, le parti souhaitant mettre l’accent sur la «réforme» plutôt que sur l’investissement.

La ministre fantôme de la Santé, Liz Kendall, a été interrogée sur Sky News Sophie Ridge dimanche programme comment le parti financerait ses ambitions – et s’il envisageait toujours un impôt sur la fortune pour augmenter les revenus, comme l’avait précédemment suggéré Sir Keir.

Elle a répondu : « Nous ne le sommes pas. Vous saurez que je ne vais pas m’asseoir ici et sortir des chiffres de nulle part alors que Dieu sait quel sera l’état de l’économie aux prochaines élections générales.

«Nous avons été assez honnêtes, là où nous voulons voir des investissements accrus, d’où nous obtiendrons l’argent.

« Nous avons dit que nous supprimerions le statut fiscal non-dom afin de financer la plus grande expansion de la main-d’œuvre de l’histoire du NHS – 10 000 infirmières supplémentaires, doublant le nombre de places dans les facultés de médecine. »

Mais poussée sur la provenance de l’argent supplémentaire pour les changements, elle a répondu: «Bien que des investissements supplémentaires soient essentiels, ce que je dirais, c’est que la réforme en fait absolument partie aussi. Nous avons dit que nous augmenterions le financement et le soutien. Je ne pense pas que l’argent seul soit la solution.

« Il s’agit d’une réforme : pourquoi une famille doit-elle composer six ou sept numéros différents pour essayer d’obtenir le service dont son parent âgé a besoin ? Pourquoi n’avons-nous pas une équipe ? La réforme peut faire une énorme différence, si vous regardez la sortie retardée des hôpitaux, 1,7 milliard de livres sterling ont été dépensés l’année dernière pour les personnes âgées hospitalisées qui n’avaient pas besoin d’être là.

« Imaginez la différence que cela pourrait faire si cela était dépensé à la maison. La réforme parallèlement à l’investissement est ce dont nous avons besoin.