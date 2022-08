Keir Starmer profite d’une escapade à Majorque après que le parti travailliste ait critiqué les conservateurs pour avoir pris des vacances pendant la crise du coût de la vie

SIR Keir Starmer est pris en flagrant délit de tapas à Majorque quelques jours après que les travaillistes aient critiqué les meilleurs conservateurs pour avoir pris des vacances pendant la crise du coût de la vie.

Le chef de l’opposition s’est éclipsé pour une pause avec sa femme Victoria et leurs deux enfants alors que la crise économique s’aggravait.

Keir Starmer mangeant des tapas à Majorque quelques jours après que le parti travailliste ait critiqué les meilleurs conservateurs pour avoir pris des vacances

Starmer s’est éclipsé pour une pause avec sa femme Victoria et leurs deux enfants alors que la crise économique s’aggravait Crédit : PA

Sir Keir, 59 ans, a été vu en train de déguster du vin alors qu’il dînait à l’extérieur dans un restaurant d’hôtel chic à Port de Soller.

Le touriste britannique Henry Mayles, 31 ans, a déclaré au Sun: “J’ai été surpris de le voir s’amuser en vacances après que le Parti travailliste ait accusé les conservateurs d’avoir fait exactement la même chose.

« Tout le monde a droit à des vacances mais il est temps qu’il pratique ce qu’il prêche.

“Je ne suis pas particulièrement enclin à voter pour un parti, mais je ne pouvais m’empêcher de penser qu’il était un peu hypocrite.”

Le parti travailliste avait frappé alors que le Premier ministre Boris Johnson et le chancelier Nadhim Zahawi étaient tous deux en vacances alors que l’inflation augmentait.

Sir Keir était de retour au Royaume-Uni hier à temps pour un engagement à Édimbourg, car ses assistants ont insisté sur le fait qu’il avait été tenu au courant de la montée des difficultés économiques pendant son absence.

Son retour est survenu après que l’ex-Premier ministre travailliste, Gordon Brown, ait pris une décision sournoise en déclarant que “les crises ne prennent pas de vacances”.

Les initiés travaillistes ont insisté sur le fait que les commentaires de M. Brown visaient les conservateurs et que Sir Keir avait été «sur des appels» tous les jours pendant son absence.

Il précisera enfin son plan pour fixer l’assaut du coût de la vie lundi.

Hier, Sir Keir a riposté aux affirmations selon lesquelles il était “disparu au combat”.

Il a insisté sur le fait que le parti avait « mené » la crise et que les conservateurs avaient volé son idée d’une taxe exceptionnelle.

Il a fustigé Boris comme un “premier ministre boiteux” et a déchiré les rivaux de la course n ° 10 Rishi Sunak et Liz Truss pour “se disputer à quel point leur bilan au gouvernement a été épouvantable”.

Hier, le chancelier Nadhim Zahawi a été aperçu en train de monter à bord d’un avion vers le sud de la France pour une visite familiale le week-end après avoir affirmé “nous faisons le travail” pour aider les Britanniques endurcis.