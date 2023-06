Keir Starmer prévoit de bourrer la Chambre des Lords avec des pairs travaillistes

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer serait en train d’élaborer des plans pour nommer des dizaines de pairs travaillistes à la Chambre des lords afin d’empêcher que son programme de gouvernement ne soit frustré par la chambre haute.

Le leader travailliste s’est engagé à supprimer la composition actuelle des Lords et à la remplacer par une chambre élue des «nations et régions».

Mais M. Starmer devra nommer un groupe de pairs s’il gagne le pouvoir pour empêcher un gouvernement travailliste de s’enliser dans des rangées sur la législation, selon des sources du parti.

Les travaillistes essaieront probablement de nommer des pairs en âge de travailler désireux de jouer un rôle actif dans la législation et d’aider à « uniformiser les règles du jeu », Les temps signalé.

« Il y aurait de nombreuses opportunités pour une opposition conservatrice avec un groupe de pairs plus important et plus jeune de nous rendre la vie difficile dans les Lords tout en respectant la convention », a déclaré une source au journal.

Un membre du cabinet fantôme, non nommé, a ajouté : « Nous devrons en nommer des dizaines, au moins. La cohorte actuelle ne rajeunit pas, et il y a si peu d’entre eux qui font le travail qu’ils sont de plus en plus assommés.

Le leader travailliste Jim McMahon a semblé confirmer les plans mercredi alors qu’il défendait le droit du parti de nommer des pairs s’il remportait les élections générales.

M. McMahon a déclaré à Sky News que «l’ambition» de remplacer les Lords restait – mais a ajouté: «Bien sûr, nous devons nous assurer que nous avons une allocation sur les Lords, tout gouvernement devrait le faire. Le premier jour [of a Labour government]vous allez avoir une Chambre des Lords qui fonctionne.

Insistant sur le fait que « tout le monde à la Chambre des Lords n’est pas embourbé dans le scandale ». il a ajouté: « Vous ne pouvez pas comparer les listes d’honneurs de démission déshonorées de Boris Johnson avec l’activité légitime consistant à adopter des lois à la Chambre des communes et à la Chambre des lords. »

Les honneurs de démission de Boris Johnson continuent de susciter la controverse (fil de sonorisation)

On s’inquiète de plus en plus de la taille de la chambre haute, avec ses 779 membres qui devraient être gonflés par la liste controversée des honneurs de démission de Boris Johnson. Il y a 174 personnalités travaillistes dans les Lords, contre 263 pairs conservateurs.

Tony Blair a nommé 36 nouveaux pairs travaillistes lorsqu’il a pris le pouvoir en 1997, tandis que David Cameron a placé 47 conservateurs dans les Lords après avoir remporté les élections de 2010. Les chiffres des conservateurs ont explosé depuis lors.

Angela Smith, leader travailliste des Lords, a nié qu’il était «contradictoire» de nommer encore plus de pairs tout en promettant de supprimer la chambre non élue – arguant qu’il était nécessaire de «rééquilibrer» les chiffres.

La baronne Smith a déclaré à Times Radio : « Il y a 90 conservateurs de plus que les travaillistes. La priorité de Keir sera de veiller à ce qu’il fasse passer le programme du travail.

Le chef travailliste des Lords a déclaré que le nombre actuel de pairs était « ridicule » et a déclaré que le parti voulait introduire une réforme pour réduire le nombre total dans la chambre de révision afin qu’il soit plus petit que la Chambre des communes.

Mais sur les pairies potentielles à venir, la baronne Smith a déclaré: «Il recherche des personnes intéressées à faire un travail ou dans un domaine d’expertise particulier. Lorsque nous verrons les nominations de Keir, c’est le genre de critères qu’il utilisera.

Sir Keir a déclaré en décembre qu’un gouvernement travailliste aurait pour objectif d’abolir la Chambre des lords « indéfendable » « le plus rapidement possible ».

La proposition d’une assemblée élue des nations et des régions faisait partie du plan du Labour pour une « Nouvelle-Bretagne », décrit dans le rapport de sa commission sur l’avenir du Royaume-Uni dirigée par l’ancien premier ministre Gordon Brown.