Keir Starmer peut-il remettre le travail sur les rails?

après sa première rencontre meurtrière avec les électeurs et un premier remaniement bâclé, il y a de plus en plus de doutes au sein du parti travailliste sur le fait que Keir Starmer puisse changer les perspectives du parti.

Tous les yeux rivés sur lui, Sir Keir doit réaliser une solide performance aux Communes mardi lorsqu’il répond au discours de la reine. En fait, Sir Keir a bien fait lors de ses récentes joutes hebdomadaires avec Boris Johnson aux questions du Premier ministre. Le grand critère pour l’ancien directeur des poursuites pénales n’est pas de convaincre les juges des Communes, mais le jury de l’opinion publique.

Sir Keir doit expliquer de toute urgence ce que lui et son parti défendent, il lancera donc un examen de la politique. Mais lorsque le dirigeant travailliste de l’époque, Neil Kinnock, a fait cela dans les années 1980, cela a pris deux ans. Sir Keir n’a pas beaucoup de temps.