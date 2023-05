Keir Starmer ne parvient pas à exclure un accord Lib Dem si le parti travailliste n’atteint pas la majorité

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Keir Starmer a refusé à plusieurs reprises d’exclure un accord avec les libéraux démocrates si les travaillistes n’obtenaient pas la majorité aux prochaines élections.

Le dirigeant travailliste a insisté sur le fait que l’objectif de son parti était une victoire pure et simple. Mais il a évité la question d’un accord potentiel avec les Lib Dems au moins sept fois, même s’il a dit qu’il ne ferait pas équipe avec le SNP.

Dans une série d’entretiens, il a également déclaré qu’il était « très détendu » à propos des riches et a indiqué qu’il ne déchirerait pas les nouveaux pouvoirs controversés de la police qui ont fait la une des journaux après les arrestations de manifestants lors du couronnement du roi.

Après que le Parti travailliste ait gagné des centaines de conseillers lors des élections locales de la semaine dernière, Sir Keir a déclaré que son parti était sur la bonne voie pour remporter les prochaines élections générales.

Mais les sondeurs ont suggéré que cela pourrait ne pas atteindre cet objectif et que la Grande-Bretagne pourrait à nouveau se diriger vers un parlement sans majorité.

Sir Keir a insisté sur le fait qu’il « visait une majorité absolue », mais a posé des questions sur un accord avec le parti de Sir Ed Davey, a déclaré à Sky News : « Je ne réponds pas à des hypothèses, mais nous visons une majorité travailliste et c’est ce que nous sommes confiants.

Cependant, interrogé sur le Parti national écossais, il a déclaré qu’il était « absolument clair qu’il n’y a pas de conditions dans lesquelles nous conclurons un accord avec le SNP ».

Sir Keir a insisté sur le fait que la différence était que le SNP voulait briser le Royaume-Uni.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré qu’il « visait à obtenir une majorité absolue » (fil de sonorisation)

Le spectre d’un gouvernement de coalition dirigé par les travaillistes a nui aux chances électorales du parti dans le passé. Une publicité d’attaque conservatrice représentant le parti dans la poche du SNP a été créditée d’avoir aidé David Cameron à obtenir une majorité conservatrice en 2015.

Alors qu’il cherche à encourager davantage d’électeurs à soutenir le parti travailliste, Sir Keir a également déclaré qu’il était « très détendu » quant au fait que les gens soient riches et deviennent riches.

En février, Rishi Sunak est apparu perdu de vue lorsqu’on lui a demandé s’il était « puant riche » dans une interview télévisée. Finalement, il a décrit sa situation comme « financièrement chanceuse ».

Mais interrogé sur une citation infâme du New Labour sur le fait d’être « intensément détendu » à propos des sales riches, le dirigeant travailliste a répondu: « Je suis très détendu sur le fait que les gens sont riches et deviennent riches. Je sais ce qu’est l’aspiration, je veux dire, je viens d’un milieu ouvrier et j’ai pu non seulement diriger le Crown Prosecution Service, mais maintenant diriger le parti travailliste.

« Donc, mon histoire est celle d’une aspiration et d’une opportunité. Je comprends ça chez les autres. Mais je veux évidemment que tout le monde paie ses impôts et je veux l’équité et je veux l’égalité et je veux que chaque enfant ait cette opportunité.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer et le leader Lib Dem Sir Ed Davey côte à côte lors du couronnement du roi (PENNSYLVANIE)

Pendant ce temps, l’ancien Premier ministre travailliste, Sir Tony Blair, a mis en garde Sir Keir contre la complaisance.

Il a déclaré à Bloomberg TV que Sir Keir avait « fait du bon travail en retirant le parti travailliste de là où il se trouvait ».

« Mais bien sûr, vous ne pouvez pas du tout vous contenter de ces choses », a-t-il ajouté.

Au sujet des arrestations, Sir Keir a déclaré que Scotland Yard s’était trompé sur certains de ses « jugements ».

Mais il a dit que c’était « les premiers jours » de la loi sur l’ordre public, en vertu de laquelle le groupe a été détenu pendant 16 heures avant d’être libéré et a dit qu’aucune accusation ne serait portée.

Plutôt que de s’engager à abroger la législation, il a suggéré que de nouvelles directives pourraient apporter des améliorations au milieu des craintes qu’elles soient utilisées pour réprimer la dissidence.

Le chef du Parti conservateur, Greg Hands, a déclaré qu’il était clair « vous ne pouvez pas faire confiance aux travaillistes pour protéger l’avenir de votre famille ».