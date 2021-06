Keir Starmer ne démissionnera pas si le parti travailliste subit une nouvelle défaite aux élections partielles de Batley et Spen, insiste le parti

Sir Keir Starmer ne démissionnera pas de son poste de leader travailliste si le parti subit une autre défaite historique lors d’une élection partielle critique, a insisté son porte-parole officiel à la veille du vote.

Cela vient du fait qu’un sondage a montré que jusqu’à quatre membres du parti sur 10 voudraient qu’il se retire si les conservateurs de Boris Johnson sortaient victorieux des élections partielles de Batley et Spen.

Les électeurs devraient se rendre aux urnes jeudi dans le siège du West Yorkshire après qu’une élection a été déclenchée par la démission de la députée travailliste Tracy Brabin – le nouveau maire de la région.

Mais les initiés travaillistes sont devenus de plus en plus pessimistes quant au maintien du siège détenu par le parti depuis 1997, admettant que cela s’annonçait « très, très difficile » dans la région anciennement représentée par le regretté député Jo Cox.

Plus tôt cette semaine, le président du groupe travailliste de gauche Momentum a déclaré L’indépendant que Sir Keir devrait « envisager de démissionner » si le parti perdait le contrôle de la circonscription au profit des conservateurs.

Interrogé sur la question de savoir si Sir Keir démissionnerait de son poste de chef en cas de défaite des élections, le porte-parole officiel du leader travailliste a répondu : « Non ».

Ils ont insisté : « Keir a été absolument clair qu’il s’agit d’un chemin de quatre ans pour revenir au pouvoir et il est déterminé et il est déterminé à mener le parti aux prochaines élections générales et à nous ramener au gouvernement ».

Pressé de savoir si une discussion aurait lieu sur son leadership si le parti perdait l’élection partielle de Batley et Spen, le porte-parole a ajouté : « Keir ne va pas démissionner. Ce qui inquiète les Britanniques en ce moment, ce sont leurs emplois, leurs enfants et l’avenir de leur pays.

« C’est exactement ce sur quoi Keir se concentre. C’est de cela qu’il passera l’été à parler et il emmènera le Parti travailliste jusqu’aux prochaines élections générales et de nouveau au gouvernement.

Les questions concernant le leadership de Sir Keir, cependant, sont susceptibles de monter vendredi si l’effort électoral du parti échoue : il s’agira d’une deuxième victoire rare pour un gouvernement en place lors d’une élection partielle.

Selon un sondage YouGov pour Nouvelles du ciel – publié à la veille du scrutin – 41 pour cent des membres travaillistes ont déclaré qu’ils souhaiteraient qu’il se retire pour faire place à une nouvelle direction si le parti subit une défaite.

Quelque 48% ont déclaré qu’ils le soutiendraient pour qu’il reste en place, mais la recherche a également révélé que 69% des membres préféreraient l’actuel maire du Grand Manchester, Andy Burnham, comme leader bien qu’il ne soit plus député et donc incapable de contester Monsieur Keir.

Alors que M. Burnham était clairement le favori, la présidente de la commission des affaires intérieures et haut responsable travailliste, Yvette Cooper, était la députée actuelle préférée en cas de soudaine course à la direction.

Quelque 35% des membres ont déclaré qu’elle serait leur première préférence, avec la secrétaire fantôme aux Affaires étrangères Lisa Nandy à 13% et la chef adjointe Angela Rayner à 12%.