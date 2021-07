Keir Starmer n’a gagné qu’un peu plus de temps avant que les vautours de l’extrême gauche ne s’envolent

Keir dans le déni

Pour QUI Keir Starmer pense-t-il plaisanter avec son absurdité « Labour’s coming home » après avoir à peine remporté la victoire à Batley, un siège qu’il occupait déjà ?

Cette ligne, empruntée à Tony Blair en 1996, a été livrée hier avec le même sourire satisfait que nous voyons aux Communes chaque fois qu’il imagine qu’il en met un sur Boris Johnson.

Le leadership de Keir est si boisé et sans intérêt Crédit : AFP

Mais quand il dit que le Labour a triomphé « contre toute attente », de quoi parle-t-il ?

En ce qui concerne le nouveau député Kim Leadbeater, le parti travailliste DEVRAIT occuper ses propres sièges lors des élections partielles. Les seuls vents contraires sont de la propre fabrication de Starmer.

La moitié de son parti le déteste. La faction Corbynite a encouragé la campagne méchante et conflictuelle de George Galloway dans l’espoir de vaincre Starmer et de le remplacer.

Son leadership est si boisé et sans intérêt, sa démagogie opportuniste si répugnante et son vide politique si lamentable qu’il y a eu un basculement de 2,9 % pour les conservateurs à Batley, le plus important pour un parti au pouvoir en 39 ans.

Sans le scoop de Hancock du Sun et la réponse bâclée du Premier ministre, les travaillistes auraient bien pu perdre.

Et ils mèneraient une guerre civile contre Starmer aujourd’hui, au lieu de remporter une victoire de 323 voix dans une zone travailliste comme si c’était le jour de la victoire.

Starmer n’a gagné qu’un peu plus de temps avant que les vautours de l’extrême gauche ne déferlent.

Mais il n’y avait pas grand-chose pour réconforter les conservateurs non plus, le swing mis à part.

Ils pensaient que Batley, comme les autres sièges du Nord ayant voté pour le congé en 2019, était dans le sac. Cette complaisance était fatale.

Les députés conservateurs du mur rouge craignent d’être en sursis. Le No10 le comprend-il pleinement ?

Pourquoi permet-il aux électeurs de croire qu’il existe un ensemble de règles pour les conservateurs et leurs amis et un autre pour les petites gens ?

Cette hypocrisie est au cœur du scandale Hancock – et de la levée de la quarantaine pour les riches chefs d’entreprise.

Les Lib-Dem s’emparent des sièges du conseil de vrais bleus et à Chesham ont pris une circonscription conservatrice.

Boris ne peut pas plus tenir le Sud pour acquis que le mur rouge.

Le PM doit être conscient de ces dangers.

Exploration de la liberté

QUAND même les médecins les plus averses au risque disent que les jabs ont vaincu Covid, pourquoi n’avons-nous pas déjà été libérés ?

Les décès sont restés faibles malgré le nombre toujours croissant de cas.

Le jab Covid nous aide à gagner la bataille, alors pourquoi ne déverrouillons-nous pas plus rapidement ? Crédit : AFP

Même la plus sombre Dr Jenny Harries, maintenant chef de l’Agence de santé publique du Royaume-Uni, confirme que les vaccins ont fait un miracle.

Le taux « R » est également en baisse en Angleterre.

Pourtant, nous rampons seulement vers le 19 juillet.

De quelles preuves supplémentaires le gouvernement a-t-il besoin?

Envoyez-les Rome

NOUS saluons et envions les 2 000 soldats anglais de l’armée Salami à Rome ce soir.

Nous rejoindrons les millions de personnes qui rugissent sur nos Lions chez nous.

Le Sun prédit que Harry Kane causera de la douleur à l’Ukraine Crédit : AFP

Et voici nos prévisions : Harry Kane fera pleuvoir la douleur sur l’Ukraine.

Allez, les gars !