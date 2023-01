Keir Starmer invoquera Blair alors qu’il dit à Davos que le Royaume-Uni est “ouvert aux affaires”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Keir Starmer invoquera Tony Blair alors qu’il dit aux super riches de Davos que le Royaume-Uni est “ouvert aux affaires” jeudi.

Le dirigeant travailliste et sa chancelière fantôme Rachel Reeves souligneront le bilan économique du dernier gouvernement travailliste alors qu’ils soulignent qu’ils veulent attirer davantage d’investissements commerciaux étrangers en Grande-Bretagne.

Côtoyer l’élite mondiale sera considéré comme un moyen pour Sir Keir de tirer un trait sur les accusations selon lesquelles son parti a été anti-business dans le passé. Il doit rencontrer les PDG de Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, pour qui M. Blair est allé travailler après avoir quitté ses fonctions, et BlackRock, qui a autrefois employé George Osborne. Il devrait également rencontrer le Premier ministre irlandais Leo Varadkar ainsi qu’un ancien allié de David Cameron, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

La paire travailliste n’aura pas à rivaliser avec Rishi Sunak ou Jeremy Hunt lors de l’événement du Forum économique mondial de cette année en Suisse, car aucun des deux n’est présent.

Le gouvernement est plutôt représenté par les ministres Grant Shapps et Kemi Badenoch, bien que l’ancien Premier ministre conservateur Boris Johnson soit également présent. Sir Keir sera le premier dirigeant travailliste à assister à la réunion dans la station de ski suisse depuis Ed Miliband. Pendant son séjour à Davos, il critiquera le bilan du gouvernement conservateur en matière de croissance, un point sensible après la crise laissée par les attaques de l’ancienne première ministre conservatrice Liz Truss contre les échecs de son propre parti dans ce domaine.

Mme Truss et ses alliés ont lancé cette semaine un nouveau “groupe de croissance conservateur” au parlement pour maintenir la pression sur M. Sunak sur la question.

Lorsque Sir Keir a atterri à Davos, le Parti travailliste a déclaré que lorsque le parti était au pouvoir pour la dernière fois, le Royaume-Uni représentait en moyenne 8% des investissements directs étrangers mondiaux, mais depuis 2010, ce chiffre est tombé à 4%.

Les travaillistes veulent utiliser l’événement pour promouvoir le plan de prospérité verte du travail, qui, selon eux, permettra au Royaume-Uni de diriger le monde dans certaines des industries vertes du futur.

Avant le voyage, Mme Reeves a déclaré: «Avec les travaillistes au gouvernement, la Grande-Bretagne sera ouverte aux affaires. Nous avons l’ambition et les idées pratiques pour redonner à notre pays le leadership sur la scène mondiale, en particulier dans les industries vertes du futur qui sont si vitales pour notre sécurité énergétique.

«Nous rétablirons la croissance économique au Royaume-Uni, améliorerons le niveau de vie et créerons des emplois, et ramènerons les investisseurs mondiaux pour faire avancer notre économie – le tout construit sur le roc de la stabilité et de la certitude économiques.

“Le Labour travaillera en partenariat avec les entreprises pour stimuler les investissements dans l’économie britannique, pour s’assurer que les emplois du futur se trouvent au Royaume-Uni et pour garantir que le Royaume-Uni soit un leader mondial de la transition climatique.”