Keir Starmer fait un discours aux électeurs conservateurs qui sont « horrifiés par la chute du parti » | Actualités politiques

Sir Keir Starmer a appelé les électeurs conservateurs « horrifiés par la chute de votre parti » à rejoindre le parti travailliste, promettant de créer « une Grande-Bretagne construite pour durer ».

Dans un discours prononcé lors de la conférence annuelle du parti à Liverpool, le leader travailliste a exprimé son ambition de briguer deux mandats gouvernementaux pour panser « 13 ans de blessures des conservateurs » à travers une « décennie de renouveau national ».

S’adressant aux électeurs du mur bleu, Sir Keir a déclaré que la mentalité du gouvernement est « d’exploiter les problèmes et non de les résoudre ».

Il a ajouté : « Donc, si vous êtes un électeur conservateur qui désespère de cela, si vous regardez avec horreur la descente de votre parti dans les eaux troubles du populisme et de la stabilité, sans aucun argument en faveur d’un changement économique.

« Si vous sentez que notre pays a besoin d’un parti qui préserve, qui lutte pour notre union, notre environnement, l’État de droit, la vie de famille, le lien attentif entre cette génération et la suivante.

« Alors laissez-moi vous dire : la Grande-Bretagne en a déjà un. Et vous pouvez y adhérer. Il s’appelle le Parti travailliste. »

Le discours d’une heure n’était pas lourd de caractère politique, mais exposait les valeurs déterminantes d’un gouvernement dirigé par Sir Keir s’il remporte les prochaines élections.

Avec le thème récurrent de « faire reconstruire la Grande-Bretagne », Sir Keir a réitéré ses promesses de 1,5 million de nouveaux logements, de nouvelles villes, d’infrastructures modernisées et de soutien aux industries vertes.

Les plans, suivi par les travaillistes plus tôt ce matin, impliquent de « passer au bulldozer » les restrictions d’urbanisme et de donner aux entreprises soutenues par l’État le pouvoir d’acquérir des terrains à moindre coût afin de créer de nouvelles banlieues dotées de commodités telles que des médecins généralistes et des liaisons de transport « câblées » en elles.

Il reproduit la politique du gouvernement d’après-guerre de Clement Attlee, qui a construit 10 nouvelles villes dans les années 1950, Sir Keir affirmant que « parfois les vieilles idées travaillistes conviennent aux temps nouveaux ».

En clin d’œil à ce qui pourrait être une clé question du champ de bataille lors des prochaines électionsSir Keir a déclaré que les plans ne signifiaient pas « déchirer la ceinture verte », mais que là où cette protection était « clairement ridicule » – comme les parkings désaffectés – « alors cela ne peut pas être justifié comme une raison pour retarder notre avenir ».

Reprenant l’argument avancé par la chancelière fantôme Rachel Reeves hier, il a souligné la nécessité d’une « discipline de fer » en matière de finances publiques, mais a insisté sur le fait que les réformes de planification contribueront à la croissance de l’économie en créant des emplois et en attirant les investissements.

Ailleurs dans le discours, le leader travailliste a souligné l’importance d’aider les gens à faire face aux coût de la vie presser et réformer le NHS d’un « service de maladie » à un service axé sur la prévention des maladies.

Il a déjà promis mettre fin au statut fiscal de non-dom pour injecter de l’argent dans le service de santé et a déclaré que le parti travailliste « garantirait » les traitements de santé mentale, mettrait fin à la « ruée de 8 heures du matin » pour un rendez-vous chez le médecin généraliste et relèguerait les « attentes dangereuses » pour le traitement du cancer dans l’histoire.

Bien que son parti bénéficie d’une avance constante à deux chiffres dans les sondages sur les conservateurs, Sir Keir a reconnu qu’il restait encore du travail à faire pour convaincre les électeurs et a utilisé la conférence, probablement la dernière avant les prochaines élections, pour donner aux gens une raison de soutenir leur parti. lui, à part en avoir marre des titulaires actuels de Downing Street.

Sir Keir a déclaré dans son discours qu’il cherchait « à répondre à la question « pourquoi les travaillistes ? » avec un plan pour une Grande-Bretagne construite pour durer ».

Un discours « vraiment pétillant »

Le discours a été brièvement interrompu par un manifestant qui a pris d’assaut la scène et a jeté des paillettes sur le leader travailliste – mais Sir Keir a balayé l’incident en insistant sur le fait que cela montrait pourquoi il avait changé son parti d’un parti de protestation à un parti prêt au pouvoir – dans une fouille contre l’ancien leader Jeremy Corbyn.

Les fans du discours ont également cherché à faire la lumière sur le problème avec Gavin Sibthorpe, un responsable politique du syndicat GMB présidant la session suivante, qui a déclaré : « Conférence, Keir n’était-il pas brillant ? Il a fait un discours qui a vraiment étincelant. »

Cependant, alors que de nombreuses personnalités syndicales ont fait l’éloge de Sir Keir, Sharon Graham, secrétaire générale d’Unite, elle a répété ses appels pour qu’il soit plus audacieux avec des politiques « coûteuses » telles que la nationalisation de l’énergie.