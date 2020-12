Organisé par des organisations de campagne de gauche Une autre Europe est possible et travailliste pour une Europe socialiste, il a également attiré le soutien des anciens députés Alan Simpson, John Austin, Sandy Martin et Anna Turley, qui a perdu son siège de Redcar au profit des conservateurs au Élection générale de 2019.

Il déclare: «L’accord est une dégradation substantielle des relations du Royaume-Uni avec l’UE, et est conçu pour ouvrir la porte à une déréglementation économique effrénée – une perte de droits et de protections pour les travailleurs, l’environnement, les normes alimentaires et de nombreux autres domaines de la vie. .

«La tâche vitale est maintenant l’opposition: un examen parlementaire approprié de cet accord commercial et de tous les futurs accords commerciaux, et la mise en place d’un avenir alternatif dans lequel non seulement nous retrouvons les droits et les emplois et nous avons perdu, mais nous devenons une société meilleure et plus égalitaire. .