Un groupe de députés et de syndicats de gauche a appelé le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer à tenir une conférence d’urgence alors qu’ils mettaient en garde contre «la colère et la désillusion» généralisées au sein du parti.

L’appel à une conférence spéciale a été soutenu par le Socialist Campaign Group of MPs, qui comprend les anciens collègues du cabinet fantôme de Sir Keir, John McDonnell et Richard Burgon, ainsi que le syndicat Unite, le Bakers ‘Union et Momentum.