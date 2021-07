Le leader travailliste Sir Keir Starmer a appelé le gouvernement de Boris Johnson à égaler le Pays de Galles en avançant la date à laquelle les personnes entièrement vaccinées en Angleterre peuvent éviter l’isolement.

Le premier ministre travailliste du Pays de Galles, Mark Drakeford, a confirmé que le 7 août serait le jour où les adultes à double piqûre pourront échapper à l’isolement s’ils entrent en contact avec un cas de Covid.

L’Écosse devrait également supprimer la nécessité pour les personnes entièrement vaccinées de s’isoler le 9 août, mais M. Johnson a insisté sur le fait que l’Angleterre restait « clouée » pour attendre jusqu’au 16 août.

Cependant, Sir Keir s’est demandé pourquoi l’Angleterre devrait avoir un calendrier plus tardif – arguant que cela risquait de créer plus de douleur pour les familles et les entreprises.

« Cela a été un été de chaos pour les entreprises britanniques et les familles britanniques », a déclaré le leader travailliste. « Le gouvernement conservateur n’a jamais été en mesure d’expliquer la logique de ses règles d’auto-isolement et vient de répéter les mêmes erreurs encore et encore. »

Il a ajouté : « Alors que le public britannique a essayé de faire ce qu’il fallait, nous avons vu l’instinct de ce gouvernement lorsque Boris Johnson et Rishi Sunak ont ​​essayé d’éviter l’isolement que des millions de personnes ont dû endurer.

« L’approche bâclée du gouvernement face à cette pandémie mondiale paralyse notre économie et crée de réels problèmes pour les entreprises et les familles. Welsh Labour a montré ce qui peut être fait et il est temps pour les conservateurs de faire de même.

Le changement du Pays de Galles entrera en vigueur le même jour où le pays devrait passer au niveau d’alerte zéro, lorsque la plupart des restrictions sur les coronavirus seront levées.

Toute personne testée positive pour Covid ou présentant des symptômes doit continuer à s’isoler pendant 10 jours quel que soit son statut vaccinal, a déclaré le gouvernement gallois. Il conseillera également aux personnes identifiées comme contact d’un cas positif de subir un test PCR le deuxième et le huitième jour, qu’elles soient complètement vaccinées ou non.

Drakeford a déclaré: «Nous savons qu’un cycle complet de vaccin offre aux gens une protection contre le virus et ils sont beaucoup moins susceptibles de le contracter lorsqu’ils sont identifiés comme des contacts étroits. Cela signifie qu’ils n’ont plus besoin de s’isoler pendant 10 jours. »

Plus tôt ce mois-ci, les députés conservateurs et les chefs d’entreprise de l’arrière-ban ont exhorté M. Johnson à avancer la date pour assouplir les restrictions d’isolement après qu’une augmentation des cas de Covid a entraîné une augmentation du nombre de personnes « pincées » par l’application, ce qui a provoqué des perturbations dans plusieurs secteurs.

Les données publiées jeudi ont montré que le nombre de personnes à qui l’on a demandé de s’isoler a atteint un autre record, avec près de 700 000 alertes envoyées aux utilisateurs de l’application Covid en Angleterre et au Pays de Galles.

Certains travailleurs de première ligne sont exemptés d’isolement, notamment ceux des prisons, de la collecte des déchets, de la défense, de l’industrie alimentaire, des transports, des forces frontalières et des services de police et d’incendie.

Mais les travaillistes ont accusé le gouvernement d’avoir adopté une approche «chambolique» après qu’il est apparu que seuls 260 centres de test sur les 2 000 prévus sont actuellement ouverts.

« Des centaines de centres de test ouvrant des semaines après qu’ils aient été nécessaires caractérisent l’approche chaotique du gouvernement face à la pandémie », a déclaré Justin Madders, ministre fantôme de la Santé.

Ailleurs, le gouvernement britannique a également été confronté à des demandes de rappel du Parlement, craignant que les passeports pour les vaccins Covid n’aient été introduits par « furtivité » via l’application NHS.

Sur l’application NHS, une modification du libellé de la section NHS Covid Pass a suscité des inquiétudes.

Il comprend désormais une section « domestique », qui indique : « Vous devrez peut-être montrer votre NHS Covid Pass aux endroits qui ont choisi d’utiliser le service. »

Le gouvernement a déclaré qu’il souhaitait rendre les passeports vaccinaux obligatoires pour certains contextes – tels que les boîtes de nuit – et les événements surpeuplés à partir de l’automne.