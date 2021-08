Le leader travailliste Sir Keir Starmer a exclu toute forme de pacte électoral avec le SNP sur les questions « constitutionnelles » avant les prochaines élections générales au Royaume-Uni.

Sir Keir a rejeté les spéculations selon lesquelles son parti pourrait envisager d’offrir un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse au cas où le soutien du SNP serait nécessaire pour former une coalition ou un gouvernement travailliste minoritaire.

« Écoutez, je rencontrerai Nicola Sturgeon, si elle le veut, pour parler des défis de la journée », a-t-il déclaré à Scotland’s Enregistrement quotidient. « Mais sur la constitution … nous avons été absolument clairs sur le fait que l’accent est mis actuellement sur la reprise et sur le défi climatique. »

Le leader travailliste a suggéré que la position de son parti sur le référendum sur l’indépendance écossaise ne s’assouplirait pas – même après la reprise attendue de la crise de Covid.

Sir Keir a déclaré que les grands problèmes pour l’ensemble du Royaume-Uni avant les prochaines élections générales seraient des « questions générationnelles » sur les services de santé, l’économie et l’urgence climatique.

« Ils ne peuvent être répondus, à mon avis, que par un gouvernement travailliste fort à Westminster », a-t-il déclaré. « La question centrale sera que si vous voulez un gouvernement travailliste, vous devez voter travailliste. »

« Vous ne pouvez pas voter pour un autre parti et obtenir un gouvernement travailliste à Westminster. Ce sera notre approche stratégique pour ces élections, et il n’y aura pas de coalition avant ces élections et aucune coalition n’en sortira.

Sir Keir a accusé le SNP d’un « énorme échec face à la crise climatique » avant la conférence cruciale sur le climat COP26 à Glasgow en novembre – affirmant que seulement un sur 20 des emplois offshore promis par le gouvernement écossais il y a dix ans s’est produit.

« Un test de votre degré de progressisme est ce que vous faites sur le changement climatique et ils ont manifestement échoué sur ce point. Le SNP n’a pas tenu les promesses qu’il a faites au peuple écossais », a-t-il déclaré.

Le leader travailliste a également rejeté les critiques concernant les objectifs de crise climatique de la part de certains membres de son propre parti et s’est engagé à atteindre la « majorité substantielle » des réductions d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Dans une interview avec L’indépendant, Sir Keir a déclaré que l’engagement du parti envers la promesse – mettant effectivement le Royaume-Uni sur la voie du zéro net 20 ans avant l’objectif de 2050 de Boris Johnson – était plus fort que jamais.

La réticence précédente du leader travailliste à réaffirmer publiquement l’engagement hérité de Jeremy Corbyn avait fait craindre aux militants qu’il ne reculait devant une action radicale contre le réchauffement climatique.

Mais Sir Keir a déclaré que l’engagement était « exactement le même que dans notre manifeste de 2019 », ajoutant: « L’ambition – et pas seulement l’ambition, la détermination et l’engagement – du Parti travailliste sur le Green New Deal est tout aussi forte à présent. »

Le leader travailliste a déclaré que Boris Johnson avait été « porté disparu » sur le changement climatique avant le sommet sur le climat de la Cop26 à Glasgow en novembre.

Le Premier ministre et Sir Keir seront tous deux en Écosse aujourd’hui. Le leader travailliste est à Glasgow pour discuter du changement climatique avec le leader travailliste écossais Anas Sarwar et le forum local des jeunes.