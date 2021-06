L’avenir immédiat de Keir Starmer en tant que leader travailliste pourrait être « sûr », même si le parti subit une autre défaite historique lors d’une élection partielle cruciale, en raison d’un manque « d’unité » autour de tout remplaçant potentiel, ont suggéré des députés.

Avec des sondages pointant vers une deuxième victoire rare pour un gouvernement sortant en moins de deux mois et des initiés travaillistes de plus en plus déprimés quant aux perspectives des travaillistes à Batley et Spen, les spéculations se sont inévitablement transformées en questions sur le leadership de Sir Keir.

Le coprésident du groupe de gauche Momentum a déclaré L’indépendant que le leader travailliste avait été un « échec total » et a suggéré qu’il devrait « envisager de démissionner » si le parti perd le contrôle du siège pour la première fois depuis 1997.

Signe supplémentaire de l’évolution récente des relations acrimonieuses entre la gauche et le haut commandement travailliste, un député a déclaré que Sir Keir deviendrait un chef de file « boiteux » s’il subissait une nouvelle défaite aux urnes en moins de deux mois.

Mais de hauts responsables de gauche ont également minimisé la perspective d’un défi imminent à la direction de Sir Keir, soulignant l’absence d’un candidat autour duquel se rallier, ou capable de rassembler le nombre requis de 40 députés pour lancer un défi.

Il a également été affirmé que le récent bouleversement de l’opération en coulisses du leader travailliste à Westminster, y compris les postes influents de chef de cabinet et de directeur des communications, pourrait être utilisé pour tenter d' »apaiser » les députés frustrés comme preuve que le parti a pris une nouvelle approche plus tard cette semaine.

Diane Abbott – une figure clé sous la direction de Jeremy Corbyn – a déclaré L’indépendant que les députés avaient « évidemment discuté de ce qui se passerait si nous perdions Batley et Spen ».

« Les gens parlent de la position de Starmer », a-t-elle déclaré. «Mais ce qui le rend en sécurité, je pense, c’est la question de savoir par qui nous le remplacerions.

« Il n’y a pas de résolution à ce sujet, que ce soit de la gauche ou du genre d’anciens blairistes, donc je suppose que même si nous perdons Batley et Spen, Starmer reste en sécurité pour le moment. »

Pressé sur les discussions qui avaient eu lieu, l’ancien ministre du cabinet fantôme a déclaré: «Eh bien, nous pouvons tous voir les sondages. Certains d’entre nous sont allés là-bas et ont vu et entendu la réponse. A qui Starmer fait-il appel ? Il ne fait pas appel au genre de vote conservateur doux dans des endroits comme Chesham et Amersham.

« Il n’a pas fait appel aux partisans inconditionnels du parti travailliste à Hartlepool, donc la question est de savoir quelle est sa base électorale et à qui fait-il appel ? S’il est trop gris pour plaire à qui que ce soit, sa position est-elle soutenable ? Mais, comme je l’ai dit, il n’y a pas d’unité sur qui devrait le remplacer.

Mme Abbott a ajouté que divers noms étaient apparus, mais a suggéré que le « nom le plus fort » était le maire du Grand Manchester, Andy Burnham. « Mais ce n’est pas un député, donc ce n’est pas une proposition à court terme », a-t-elle ajouté.

« Les noms évidents sont apparus, Angela Rayner, évidemment, mais vous n’obtiendrez pas nécessairement l’unité autour d’Angela Rayner à ce stade. C’est pourquoi je pense que même si nous perdons Batley et Spen, Starmer peut continuer.

Un autre député de gauche a convenu qu’il y avait un manque d’unité autour de tout candidat potentiel, mais a également suggéré que Sir Keir serait dans une position « dangereuse » s’il perdait les élections, déclarant: « Il y aura un grand nombre de députés qui regarderont à ce résultat et pensent à eux-mêmes, « sur la trajectoire actuelle, je vais perdre mon siège ».

« Son autorité au sein du parti va diminuer, donc même s’il n’y a pas d’outrider politique, pendant les deux prochaines années, il sera un chef de canard boiteux. »

Un deuxième député de haut rang a déclaré : « Je ne pense pas qu’il y aura un défi, cependant, la désaffection continuera de croître. Je pense qu’il a un sentiment de honte et qu’il devra réfléchir très, très attentivement à son leadership. »

Andrew Scattergood, le coprésident du groupe Momentum mis en place pour soutenir les politiques de gauche de la direction de Corbyn, a suggéré une autre défaite à la suite des récentes défaites à Hartlepool et Chesham & Amersham signalerait « la direction de Sir Keir dans son intégralité a été un échec total ».

« Je pense que c’est à la suite d’une défaite électorale partielle précédemment, je pense que c’est pour ne pas montrer une opposition appropriée au parti conservateur tout au long de sa direction », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est aussi un exemple d’échec du leadership dans la façon dont il traite les membres et je pense que cela signale l’échec final qui devrait être en quelque sorte autorisé en tant que leader travailliste. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Sir Keir devrait démissionner, il a répondu : « S’ils perdent l’élection partielle, il devrait sérieusement considérer son poste et envisager de démissionner.

« Tout indique que les travaillistes ne vont certainement pas bien aux prochaines élections générales. Je pense qu’il est temps que les travaillistes procèdent à une refonte de leur position et des politiques et politiques de ce pays et des besoins plus larges dans le monde post-pandémique dans lequel nous entrerons tôt ou tard.

« Pour le moment, il n’y a aucun signe et je n’ai aucune confiance dans le fait que Starmer sera capable de trouver les réponses et les politiques, non seulement pour changer la vie des gens, mais pour réussir dans les urnes. »

La frustration suscitée par la performance du leader travailliste, cependant, ne se limite pas à la gauche du parti. Prenant la parole lors d’un événement organisé par L’indépendant la semaine dernière, le pair travailliste Lord Adonis a suggéré qu’un changement de direction pourrait ne pas être « long à venir », soulignant : « Il y a une limite à l’échec que même le parti travailliste peut supporter.

« La chose à comprendre à propos des travaillistes dans le passé est que, même s’il est vrai que nous avons très bien réussi à garder les dirigeants qui perdent les élections, à mi-mandat, ils ont généralement l’air de pouvoir gagner », a-t-il déclaré.

« Il est important de comprendre cela. Ils ont remporté les élections partielles, en tête dans les sondages. C’est vrai même pour Ed Miliband et, bien sûr, rappelez-vous que Jeremy Corbyn s’est bien comporté lors des élections de 2017 et cela a fait penser aux gens qu’il pourrait peut-être sortir un autre lapin du sac. Le problème pour Keir, et nous espérons tous que nous organisons les élections partielles de Batley et Spen, mais il y a aussi une certaine dynamique d’événements là-bas. »

Mais offrant une défense de Sir Keir, Dame Margaret Beckett, un ancien chef adjoint du parti, a rejeté les appels à sa démission, affirmant que le contexte actuel de la pandémie était un « cauchemar pour tout chef de l’opposition » et « pire que sous toutes circonstances normales ».

«Les gens disent que c’est une période sans précédent pour un gouvernement. C’est un défi sans précédent pour un chef de l’opposition », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

« C’est absolument ridicule, il ne peut rien faire passer, il ne peut pas se faire entendre. Le Premier ministre joue du livre de jeu de Trump, passe tout son temps à sortir pour se faire prendre en photo, et il est aux infos tous les soirs.

« La chose la plus difficile pour toute opposition à tout moment est d’obtenir une audience et, pour le moment, c’est presque incomparablement difficile, et je pense que dans les circonstances, il se débrouille extrêmement bien. »

Pressée pour ses réflexions sur des collègues suggérant la possibilité d’une course à la direction, elle a répondu: « S’ils ont de réelles préoccupations pour le bien-être du peuple britannique, ils devraient trouver de meilleures choses à faire avec leur temps. »

Concernant les perspectives du parti au siège du West Yorkshire, une source travailliste a admis : « C’est très, très difficile. L’impact des différentes personnes entrant, [George] Galloway entrant et d’autres candidats prenant des votes pro-Brexit par rapport à 2019, est extrêmement perturbateur et franchement, cela semble très, très difficile pour nous. »