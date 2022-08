Keir Starmer est si insipide que personne ne remarque son absence pendant une crise du coût de la vie

DÉMARRÉ

Quelqu’un a-t-il récemment repéré Sir Keir Starmer ?

Lorsque la saga Partygate faisait rage, il n’était jamais à plus de quelques mètres d’un plateau de télévision, réclamant gravement des démissions ou des enquêtes policières.

En ce qui concerne une crise du coût de la vie apportant une véritable misère à des millions de personnes, Keir Starmer est introuvable 1 crédit

Pourtant, lorsqu’il s’agit d’une crise du coût de la vie apportant une véritable misère à des millions de personnes, il est introuvable.

Pas de direction. . . pas d’idées. . . rien du tout. Tout ce que nous avons entendu de la part du Parti travailliste officiel, ce sont des critiques virulentes du Premier ministre sortant Boris Johnson pour avoir effectué une lune de miel tardive.

Au lieu de cela, il a été laissé à Gordon Brown de remplir le rôle de chef de l’opposition – malgré le fait qu’il ait été expulsé du n ° 10 il y a environ 12 ANS après avoir mal géré l’économie de manière chronique.

Le journal de gauche Guardian décrit Sir Keir comme étant «en congé» – pas le meilleur look pour un homme qui prétend être un Premier ministre en attente.

De son côté, M. Brown observe : « Le temps et la marée n’attendent personne. Les crises non plus.

“Ils ne prennent pas de vacances et n’accrochent pas poliment le feu.” Eh bien, tout à fait.

Il y a des rumeurs d’une éventuelle observation du leader travailliste lors d’un événement plus tard dans la journée.

Le grand danger pour Sir Keir est que lorsqu’il éteint enfin le « absence du bureau » et retourne au travail, ce qu’il a à dire est si insipide que personne ne le remarque.

LE TEMPS EST ÉCOULÉ

HIER, le sommet de Downing Street avec les patrons de l’énergie a prononcé des paroles chaleureuses et promis de travailler ensemble dans l’intérêt de « l’unité nationale ».

Mais quiconque espérait une aide concrète pour les projets de loi a été amèrement déçu – le Premier ministre insistant sur le fait que cela doit être une décision pour son successeur.

Ceci malgré les dernières prévisions prédisant que la famille moyenne devra bientôt payer 5 000 £ par an.

Comme nous le révélons aujourd’hui, des options sont en cours d’élaboration pour un autre programme de soutien d’urgence à l’automne.

Le nouveau PM devra être prêt à annoncer les détails dans les jours suivant sa prise de fonction le 6 septembre.

Quant aux entreprises énergétiques qui ont encaissé des profits obscènes sur le dos de la guerre illégale de Poutine, quelle est leur excuse pour ne pas offrir un coup de main en ce moment ?

DEBS DE SAUVETAGE

GRÂCE à la campagne de Dame Deborah James, des milliers de personnes supplémentaires bénéficient de dépistages précoces du cancer de l’intestin.

Les chiffres du NHS montrent qu’en juin, 96 774 personnes attendaient les tests potentiellement vitaux, soit 9 000 de plus qu’à la même période l’an dernier.

Comme le dit la PDG de Bowel Cancer UK, Genevieve Edwards : « Les projecteurs sur le cancer de l’intestin n’ont jamais été aussi brillants.

Quelle vie inspirante Debs a eue. Et quel héritage incroyable.