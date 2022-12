Keir Starmer est d’accord avec le “cas de base” pour le Brexit présenté par les électeurs de Leave

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré qu’il était d’accord avec le “cas de base” avancé par de nombreux partisans du Parti lors du référendum de 2016 sur le Brexit.

Malgré son propre soutien à la campagne Remain, Sir Keir a déclaré qu’il comprenait le désir de plus de “contrôle” de ceux qui voulaient que le Royaume-Uni quitte l’UE.

“Lors du référendum sur le Brexit, j’ai plaidé pour rester. Mais je ne pouvais pas être en désaccord avec le cas de base que de nombreux électeurs de départ m’ont présenté », a déclaré lundi le leader travailliste dans un discours sur la réforme démocratique.

Sir Keir ajoutera: “Ils voulaient un contrôle démocratique sur leur vie afin de pouvoir offrir des opportunités à la prochaine génération, construire des communautés dont ils étaient fiers et des services publics sur lesquels ils pouvaient compter.”

“Et je sais que lors du référendum écossais de 2014, beaucoup de ceux qui ont voté oui l’ont fait pour des raisons similaires. La même frustration face à un système de Westminster qui semble éloigné.

Lorsqu’on lui a demandé si l’adhésion au marché unique de l’UE stimulerait la croissance économique, Sir Keir a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : “Non, à ce stade, je ne pense pas que ce serait le cas.”

Le dirigeant travailliste, qui a été accusé par le SNP d’avoir tenté de “dépasser le Brexit” des conservateurs, a ajouté : “Il n’y a aucune raison de retourner dans l’UE ou de revenir dans le marché unique. Je pense qu’il y a des arguments en faveur d’un meilleur Brexit.

Sir Keir a déclaré qu’il était possible d’améliorer l’accord dur existant sur le Brexit avec un nouvel accord vétérinaire pour les produits agroalimentaires, et a appelé à un compromis pour résoudre la ligne du protocole d’Irlande du Nord. “Il existe une multitude de façons d’aller de l’avant vers un meilleur ensemble d’arrangements”, a-t-il déclaré.

Le leader travailliste présentera lundi des plans pour abolir la Chambre des lords – promettant «le plus grand transfert de pouvoir jamais réalisé de Westminster au peuple britannique».

Gordon Brown se joindra à Sir Keir pour dévoiler le rapport de la commission du parti sur l’avenir du Royaume-Uni – dirigée par l’ex-Premier ministre – lors d’une conférence de presse conjointe à Leeds.

M. Starmer a laissé entendre que certaines des mesures – y compris une nouvelle assemblée démocratique des nations et des régions pour remplacer les Lords – pourraient devoir attendre un second mandat du gouvernement travailliste.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait être fait en un trimestre, Sir Keir a déclaré à la BBC Petit-déjeuner: « Je tiens beaucoup à ce que toutes les recommandations du rapport soient mises en œuvre le plus rapidement possible. »

Le dirigeant travailliste a également déclaré à Sky News lundi qu’il espérait que cela pourrait être réalisé au cours du premier mandat d’un gouvernement travailliste.

Il a déclaré que toutes les recommandations du rapport, y compris la proposition d’abolir les Lords, sont “délibérément rédigées de manière à pouvoir être mises en œuvre dans les cinq premières années d’un gouvernement travailliste”.

Malgré les affirmations concernant une rupture avec M. Brown au sujet de rapports tentant de diluer les anciens Premiers ministres pour remplacer les Lords, Sir Keir a clairement indiqué qu’il souhaitait remplacer les Lords “indéfendables” par une deuxième chambre élue.

Parmi les 40 recommandations du rapport Brown figure un appel à donner aux communautés locales de nouveaux pouvoirs sur les compétences, les transports, la planification et la culture pour stimuler la croissance.

Combiné avec des plans de croissance locaux, le rapport affirme que cela permettra l’émergence de centaines de « clusters » d’activité économique dans les villes et villages du Royaume-Uni.

De nouvelles compétences en matière de transports, d’infrastructures, d’aménagement et d’aménagement – ​​y compris les commandes d’expropriation sur les terrains vacants – seraient confiées aux administrations déconcentrées, aux maires et aux collectivités locales.

Le rapport propose également une série de mesures pour nettoyer la politique, notamment une nouvelle agence anti-corruption, une commission d’intégrité et d’éthique et l’interdiction de la plupart des seconds emplois pour les députés.

Keir Starmer exposera sa vision de la réforme démocratique à Leeds (PENNSYLVANIE)

M. Brown a déclaré que de nombreux Lords avaient le sentiment d’être là “simplement parce qu’ils étaient amis avec le Parti conservateur et non en raison de leur contribution à la politique publique”.

Il a ajouté : « Une chambre sur deux dans le monde, à de très rares exceptions près, est relativement petite et généralement plus petite que la première chambre. Et nous avons maintenant une Chambre des Lords qui compte 830 membres… Par conséquent, le système actuel est indéfendable.

Sir Keir a déclaré que ce serait “un non-sens complet et absolu” pour les conservateurs de suggérer qu’il faisait de la politique avec des sujets uniquement pertinents à Westminster.

Le leader travailliste a déclaré qu’il n’était “pas intéressé, franchement” par ce que les conservateurs avaient à dire. “Ils ont eu 12 ans, et je ne pense pas que quelqu’un puisse dire que nous avons atterri au bon endroit”, a-t-il déclaré.

Sir Keir a également déclaré qu’il était peu probable que son prédécesseur Jeremy Corbyn – suspendu pour sa réponse à un rapport indépendant sur l’antisémitisme au sein du parti – soit candidat travailliste aux élections générales.

“Je ne vois pas dans quelles circonstances Jeremy Corbyn se présentera aux prochaines élections en tant que député travailliste”, a-t-il déclaré à propos du député indépendant d’Islington North.