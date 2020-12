Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont convenu qu’une « décision ferme » sur l’avenir des négociations sur le Brexit devrait être prise d’ici dimanche.

Alors que le temps presse vers la date limite d’un accord sur un accord commercial, voici un aperçu des moments clés de la saga:

23 janvier 2013 – Sous la pression intense de plusieurs de ses propres députés et avec la montée d’Ukip, le Premier ministre David Cameron promet un référendum in-out sur l’adhésion à l’UE si les conservateurs remportent les élections générales de 2015.

7 mai 2015 – Les conservateurs font des gains inattendus sur le parti travailliste d’Ed Miliband et obtiennent une majorité aux Communes. M. Cameron s’engage à tenir son engagement manifeste d’un référendum européen.

23 juin 2016 – Le Royaume-Uni vote pour quitter l’UE dans un résultat choc qui voit 52% du public soutenir le Brexit et M. Cameron démissionne rapidement de son poste de Premier ministre.

13 juillet 2016 – Theresa May prend la relève en tant que Premier ministre. Bien qu’elle ait soutenu Remain, elle promet de «relever le défi» de négocier la sortie du Royaume-Uni.

10 novembre 2016 – La Haute Cour se prononce contre le gouvernement et dit que le Parlement doit tenir un vote pour déclencher l’article 50 du traité sur l’Union européenne, le mécanisme qui amorce la sortie de l’UE. Mme May dit que la décision ne l’empêchera pas d’invoquer la législation d’ici avril 2017.

29 mars 2017 – Mme May déclenche l’article 50. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, déclare que ce n’est pas une occasion heureuse, déclarant lors d’une conférence de presse à Bruxelles que son message au Royaume-Uni est: «Vous nous manquez déjà. Merci et au revoir.’

18 avril 2017 – Mme May annonce une élection générale anticipée qui se tiendra le 8 juin.

8 juin 2017 – Il y a de l’humiliation pour Mme May qui perd sa majorité aux Communes après que son pari électoral se retourne contre lui. Elle devient chef d’une administration conservatrice minoritaire soutenue par le Parti unioniste démocrate.

22 septembre 2017 – Dans un discours crucial sur le Brexit à Florence, Mme May envoie un message aux dirigeants de l’UE en disant: « Nous voulons être votre ami et partenaire le plus fort alors que l’UE et le Royaume-Uni prospèrent côte à côte. » Elle dit qu’elle propose une « période de mise en œuvre » d’environ « deux ans » après le Brexit, lorsque les accords d’accès au marché existants s’appliqueront.

19 mars 2018 – Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a déclaré que lui et le secrétaire du Brexit, David Davis, avaient fait un « pas décisif » vers un accord sur un texte juridique commun sur le retrait de l’UE du Royaume-Uni, mais prévient qu’il reste des questions en suspens concernant la frontière irlandaise.

6 juillet 2018 – Une réunion critique du Cabinet à Chequers approuve les nouveaux projets de Brexit de Mme May, y compris la création d’une nouvelle zone de libre-échange Royaume-Uni-UE pour les marchandises. Mais tous les participants ne sont pas satisfaits des compromis.

8 juillet et 9 juillet 2018 – M. Davis démissionne du gouvernement en signe de protestation tandis que le lendemain, Boris Johnson démissionne de son poste de ministre des Affaires étrangères, affirmant que les plans signifient « nous nous dirigeons vraiment vers le statut de colonie » de l’UE.

14 novembre 2018 – Dans une déclaration devant le 10 Downing Street après une réunion du Cabinet de cinq heures, Mme May a déclaré que le Cabinet avait approuvé le projet d’accord de retrait du Brexit.

15 novembre 2018 – Dominic Raab démissionne de son poste de secrétaire du Brexit, affirmant qu’il « ne peut en toute conscience soutenir les conditions proposées pour notre accord avec l’UE ». D’autres démissions suivent.

25 novembre 2018 – Les 27 dirigeants européens approuvent l’accord sur le Brexit.

12 décembre 2018 – Mme May survit à une tentative de l’évincer par un vote de défiance alors que les députés conservateurs votent par 200 contre 117 au scrutin secret à Westminster.

15 janvier 2019 – Les députés rejettent les projets de Brexit de Mme May par un vote catégorique de 432 contre 202 lors d’un vote historique qui met en doute l’avenir de son administration et la nature du retrait de l’UE du Royaume-Uni.

20 mars 2019 – Mme May dit à la Chambre des communes qu’elle a écrit à M. Tusk pour demander une prolongation des négociations sur le Brexit au titre de l’article 50 jusqu’au 30 juin.

29 mars 2019 – Les députés rejettent pour la troisième fois l’accord de retrait de Mme May – par 286 voix contre 344 – le jour où le Royaume-Uni devait quitter l’UE.

10 avril 2019 – L’UE convient d’une « extension flexible » du Brexit jusqu’au 31 octobre. Mme May déclare que « les choix auxquels nous sommes confrontés sont maintenant difficiles et le calendrier est clair ».

23 mai 2019 – Le Brexit Party de Nigel Farage arrive en tête des élections européennes, tandis que les libéraux démocrates pro-UE font également des gains.

24 mai 2019 – Mme May annonce qu’elle démissionne de ses fonctions de chef du parti conservateur le 7 juin. Elle déclare: « C’est et restera toujours une question de profond regret pour moi de ne pas avoir été en mesure de délivrer le Brexit. »

23 juillet 2019 – M. Johnson est élu chef du Parti conservateur et devient le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni après avoir battu Jeremy Hunt.

20 août 2019 – Le nouveau Premier ministre est repoussé par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, après avoir exigé des modifications majeures des dispositions frontalières irlandaises dans un nouvel accord sur le Brexit.

28 août 2019 – La reine est entraînée dans la rangée du Brexit alors que M. Johnson demande la prorogation du Parlement de début septembre à mi-octobre.

4 septembre 2019 – Les députés votent pour approuver une législation visant à empêcher un Brexit sans accord. M. Johnson ordonne une purge des rebelles conservateurs qui se sont opposés au gouvernement, y compris les anciens chanceliers Philip Hammond et Sir Kenneth Clarke.

Le premier ministre tente de déclencher des élections générales anticipées mais ne parvient pas à obtenir le soutien requis des deux tiers des députés.

24 septembre 2019 – La Cour suprême déclare que le conseil du Premier ministre à la reine de suspendre le Parlement jusqu’au 14 octobre était illégal parce qu’il avait pour effet de frustrer le Parlement.

2 octobre 2019 – M. Johnson présente son plan officiel pour le Brexit à l’UE, révélant son plan pour résoudre le problème de la frontière irlandaise.

10 octobre 2019 – M. Johnson et Taoiseach Leo Varadkar disent qu’ils peuvent voir une « voie vers un accord », dans une déclaration commune après des discussions clés dans un hôtel de luxe du Cheshire.

17 octobre 2019 – Après d’intenses négociations, le Premier ministre annonce que le Royaume-Uni est parvenu à un « grand accord » avec l’UE qui « reprend le contrôle » et signifie que « le Royaume-Uni peut sortir de l’UE comme un seul Royaume-Uni – Angleterre, Écosse, Pays de Galles, L’Irlande du Nord, ensemble ».

19 octobre 2019 – Lors de la première séance de samedi de la Chambre des communes depuis 37 ans, M. Johnson cherche le soutien des députés dans un « vote significatif » sur son nouvel accord, mais au lieu de cela, ils soutiennent un amendement le forçant à demander un retard.

22 octobre 2019 – Le Premier ministre tente d’accélérer son accord sur le Brexit par le Parlement, mais met les plans sur la glace après que les députés ont voté contre son calendrier raccourci.

28 octobre 2019 – Les dirigeants de l’UE conviennent d’une deuxième «flextension» du Brexit jusqu’au 31 janvier, à moins que le Parlement ne ratifie l’accord plus tôt.

29 octobre 2019 – M. Johnson réussit enfin à la quatrième tentative de gagner le soutien des Communes pour une élection générale le 12 décembre.

12 décembre 2019 – Après avoir fait campagne sur la promesse de « faire le Brexit », M. Johnson obtient une victoire écrasante aux élections et avec une majorité de 80 sièges.

8 janvier 2020 – La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, visite le n ° 10 pour avertir M. Johnson que le calendrier d’un accord commercial post-Brexit est «très, très serré». Le Premier ministre est clair, mais il n’y aura pas de prolongation de la période de transition, qui expire à la fin de 2020.

9 janvier 2020 – M. Johnson obtient son accord sur le Brexit par le biais des Communes alors que le projet de loi sur l’Union européenne (accord de retrait) fait l’objet d’une troisième lecture avec une majorité de 99.

31 janvier 2020 – Une horloge projetée sur les murs de Downing Street compte à rebours les instants du départ du Royaume-Uni de l’UE à 23 heures.

2 mars 2020 – M. Barnier et le conseiller en chef de M. Johnson pour l’UE, David Frost, ouvrent des discussions formelles à Bruxelles sur les relations futures de la Grande-Bretagne avec le bloc, y compris un accord de libre-échange.

12 mars 2020 – Les deux parties annoncent qu’elles suspendent les discussions en face à face en raison de la pandémie de coronavirus et exploreront les options pour poursuivre les négociations par vidéoconférence.

12 juin 2020 – Le ministre du Cabinet Michael Gove a officiellement déclaré à l’UE que le Royaume-Uni ne souscrirait pas à une prolongation de la période de transition, mais il revient sur les plans visant à introduire immédiatement des contrôles complets aux frontières avec le bloc le 1er janvier.

10 septembre 2020 – La Commission européenne menace le Royaume-Uni de poursuites judiciaires après que les ministres ont annoncé des plans de législation leur permettant de passer outre les dispositions de l’accord de retrait concernant l’Irlande du Nord en violation du droit international.

16 octobre 2020 – M. Johnson dit qu’il suspend les négociations sur un accord commercial accusant les dirigeants de l’UE réunis pour un sommet à Bruxelles de chercher à imposer des demandes «inacceptables».

7 novembre 2020 – M. Johnson et Mme von der Leyen conviennent de « redoubler » d’efforts pour parvenir à un accord tout en reconnaissant que des différences importantes subsistent en ce qui concerne la pêche et les « règles du jeu équitables » pour les règles relatives aux aides d’État.

4 décembre 2020 – Lord Frost et M. Barnier annoncent dans une déclaration commune que les conditions d’un accord n’étaient toujours pas remplies et les négociations seront mises en « pause » pour permettre aux dirigeants politiques de faire le point, avec M. Johnson et Mme Von der Leyen à s’engager en urgence pourparlers.

7 décembre 2020 – Dans un geste clé pour apaiser les tensions, le ministre du Cabinet Michael Gove et son homologue européen Maroš Šefčovič règlent le différend sur l’accord de retrait, ce qui signifie que les clauses prévues qui auraient annulé les conditions de divorce sont abandonnées.

9 décembre 2020 – M. Johnson et Mme Von der Leyen dînent à la Commission européenne, avec des entretiens entre les deux dirigeants d’une durée d’environ trois heures.

Ils ont averti que « de très grands écarts » subsistaient, mais ont autorisé de nouvelles discussions entre les équipes de négociation, avec une « décision ferme » prévue dimanche.

10 décembre 2020 – Mme von der Leyen appuie sur le bouton des plans d’urgence No Deal de l’UE. M. Johnson prévient que No Deal est désormais une forte possibilité.

11 décembre 2020 – M. Johnson dit que No Deal est « très très probable » et le résultat le plus probable de l’impasse.

16 décembre 2020 – Lors des derniers PMQ de l’année, M. Johnson insiste sur le fait que le Royaume-Uni «prospérera puissamment» quel que soit le résultat des négociations.

17 décembre 2020 – Les députés sont renvoyés chez eux pour Noël avec un avertissement selon lequel ils seront rappelés si un accord sur le Brexit doit être promulgué avant le 1er janvier.

19 décembre 2020 – M. Johnson annonce qu’une version mutante du coronavirus a été identifiée au Royaume-Uni. De nombreux pays imposent des restrictions de voyage, la France déclarant qu’aucun fret ne sera autorisé pendant 48 heures. Cela suscite des craintes quant aux pénuries de supermarchés, bien que les Brexiteers se plaignent que ce sont des tactiques en partie fortes dans les négociations.

23h 31 décembre 2020 – La période de transition du Brexit prendra fin et le Royaume-Uni sera soumis à de nouvelles conditions commerciales – ou OMC.