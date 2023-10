Keir Starmer dit qu’il ne peut pas s’engager à construire la partie nord du HS2

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a déclaré qu’il ne pouvait pas promettre qu’un gouvernement travailliste reviendrait sur la décision du gouvernement de supprimer le HS2.

Rishi Sunak a été critiqué par deux anciens premiers ministres, David Cameron et Boris Johnson, pour avoir annulé la liaison ferroviaire à grande vitesse au nord de Manchester.

Le chef conservateur a déclaré qu’il devait agir lorsque les coûts « ont doublé », mais que l’argent économisé serait plutôt dépensé pour améliorer les liaisons ferroviaires et routières en Angleterre et au Pays de Galles.

Il a également utilisé son discours à la conférence du parti conservateur pour lancer le défi au parti travailliste, affirmant qu’il respectait ceux qui n’étaient pas d’accord avec lui sur HS2, mais « qu’ils devraient avoir l’honnêteté d’admettre qu’ils annuleraient désormais… des projets alternatifs ».

En réponse, le leader travailliste a déclaré à ITV Regions « partout où il y aura des projets que le gouvernement a annoncé qu’il va réaliser, alors nous les poursuivrons évidemment ».

Il a dénoncé la décision HS2 comme un « fiasco total, des milliards de livres gaspillés » et a accusé le gouvernement de réannoncer des projets déjà en cours.

Mais il a ajouté : « Puis-je rester ici et m’engager à revenir sur la décision concernant HS2 ? Non, je ne peux pas. Notamment parce que le gouvernement a déjà libéré un terrain entre Birmingham et Manchester (sur lequel il aurait été construit).»

Ses commentaires interviennent au milieu d’accusations selon lesquelles les plans du gouvernement commençaient déjà à s’effondrer après qu’il soit apparu que HS2 ne serait pas étendu à Euston à moins que suffisamment d’investissements privés ne soient garantis.

Construction sur le site HS2 à Euston (PENNSYLVANIE)

Après que The Independent ait révélé le projet de M. Sunak de supprimer la partie nord du HS2, le Parti travailliste a d’abord refusé de dire qu’il construirait intégralement le projet ferroviaire.

Le député Pat McFadden a déclaré que le parti devrait examiner les coûts une fois au pouvoir, mais qu’il souhaitait « voir le chemin de fer être construit ».

Un autre député, Nick Thomas Symonds, a ensuite engagé le parti à construire HS2 « dans son intégralité », avant que le secrétaire en chef fantôme au Trésor, Darren Jones, n’édulcore la promesse.

Il a déclaré qu’aucun engagement ne pourrait être pris tant que des informations « appropriées » n’auraient pas été fournies par le gouvernement.

Lorsque le Premier ministre a profité de son discours lors de la conférence conservatrice pour confirmer que la liaison entre HS2 et Manchester serait annulée, la secrétaire fantôme du parti travailliste aux transports, Louise Haigh, a déclaré que cette décision était « emblématique de 13 années d’échec lamentable ».

« Ce qui a commencé comme un plan d’infrastructure moderne laissé par le dernier gouvernement travailliste est devenu, après 13 ans d’incompétence, de gaspillage et de promesses non tenues, un symbole colossal de l’échec des conservateurs », a-t-elle ajouté.

Le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a appelé le parti travailliste à s’engager en faveur du HS2.

Après le discours de M. Sunak, il a exhorté le parti à protéger les terres déjà allouées au projet, afin qu’il puisse être relancé à l’avenir.

Et The Independent croit comprendre que M. Burnham rencontrera Keir Starmer et les ministres fantômes lors de la conférence du parti la semaine prochaine pour les faire pression sur cette question.