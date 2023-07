Keir Starmer dit qu’il est heureux d’être qualifié de « conservateur fiscal »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a déclaré qu’il était heureux d’être qualifié de « conservateur fiscal » car il a refusé à plusieurs reprises de s’engager à augmenter les dépenses pour le NHS et d’autres services publics.

Le dirigeant travailliste a été qualifié de «délirant» par la gauche travailliste – mais Sir Keir a insisté sur le fait qu’il ne se souciait pas de «frotter les plumes» et il a fait valoir que son parti ne pouvait pas gagner le pouvoir en offrant des promesses de dépenses imprudentes.

M. Starmer fait également face à une querelle sur la politique d’avantages sociaux de son parti, après avoir révélé qu’un gouvernement travailliste maintiendrait le plafond controversé de deux enfants sur les avantages sociaux conçu par l’architecte de l’austérité George Osborne.

Son secrétaire au travail fantôme et aux pensions, Jonathan Ashworth, n’avait signalé la fin du plafond des allocations pour deux enfants que le mois dernier – qualifiant la politique de « odieuse » et arguant qu’elle « maintenait absolument les enfants dans la pauvreté ».

Mais demandé sur la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg s’il supprimait le plafond, qui limite le soutien aux deux premiers enfants, Sir Keir a déclaré: « Nous ne modifions pas cette politique. »

M. Starmer a refusé à plusieurs reprises de dire si les travaillistes dépenseraient davantage pour les services publics s’ils étaient au pouvoir, disant seulement : « Un gouvernement travailliste investira toujours dans nos services publics. La façon d’investir dans nos services publics est de faire croître notre économie.

Appelant à une « réforme » du NHS plutôt que de s’engager à dépenser plus d’argent, Sir Keir a déclaré: « Si tout ce que nous faisons est simplement de réparer et de continuer, nous ne réparerons pas les fondamentaux et c’est pourquoi la réforme est si importante. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux d’être connu comme un « conservateur fiscal », Sir Keir a répondu: « Je me fiche de l’étiquette que les gens mettent sur moi. »

On pense que Sir Keir souhaite qu’un gouvernement travailliste suive les niveaux d’impôts et de dépenses publiques des conservateurs jusqu’à ce que la croissance revienne dans l’économie britannique chancelante.

Le leader travailliste a reconnu sa frustration face à son plan de restriction budgétaire. « Prendre au sérieux les fondements de la responsabilité économique ne fera peut-être pas monter le pouls des gens – mais le nouveau pays que nous pouvons construire sur eux fera l’affaire », a écrit Sir Keir dans L’observateur.

Keir Starmer est sous pression pour dépenser plus dans les services publics (fil de sonorisation)

Andrew Fisher, chef de la politique de Jeremy Corbyn, a déclaré qu’il était « délirant » de refuser de s’engager à des dépenses supplémentaires pour le NHS et les services publics. « Les réformes sont nécessaires, mais elles ne sont pas une alternative à dépenser plus », a-t-il tweeté.

Mick Lynch, le leader incendiaire du syndicat RMT (Rail, Maritime and Transport union), Lynch a déclaré que les gens ne pouvaient pas « faire la différence » entre les travaillistes et les conservateurs. « Il doit montrer qu’il est du côté des travailleurs », a-t-il déclaré à Sky News. Sophy Ridge dimanche.

« Keir Starmer et son équipe doivent montrer de l’eau claire, de l’eau rouge, entre eux et le Daily Mail, le Telegraph et eux-mêmes et les conservateurs. »

Le groupe de campagne de gauche Momentum a déclaré que Sir Keir « se rangeait du côté du Daily Mail » en ce qui concerne le plafond « cruel » de deux prestations pour enfants, appelant à un « investissement réel » dans les services publics et les infrastructures.

Mais Sir Keir a affronté ses détracteurs en matière de politique économique. « Franchement, la gauche doit commencer à se soucier beaucoup plus de la croissance, de la création de richesse, de l’attraction des investissements étrangers et de la relance de l’esprit d’entreprise », a-t-il déclaré – l’appelant « le seul spectacle en ville ».

Keir Starmer avec Keir Mather, candidat travailliste à l’élection partielle de Selby (Getty Images)

Grillé sur les désélections, les suspensions et le blocage des candidats de gauche – y compris le maire de North of Tyne Jamie Driscoll – M. Starmer a déclaré qu’il « rejetait » l’idée qu’il abandonnait les gens et les politiques.

Interrogé par Laura Kuenssberg s’il était heureux de « ébouriffer les plumes » pour gagner le pouvoir, Sir Keir a répondu : « Bien sûr » – avant de suggérer qu’il serait heureux même avec une majorité travailliste à un siège en 2024.

« Le plus grand danger est la complaisance », a-t-il déclaré sur les chances du gouvernement travailliste. « Je me rappelle tous les jours … que passer de là où nous avons atterri en 2019 à une majorité d’un siège aux prochaines élections sera un plus grand swing que Tony Blair a obtenu en 1997. »

Le dirigeant travailliste ne le ferait pas s’il continuait à négocier sur les conflits salariaux actuels dans le secteur public, décrivant que c’était « le gâchis du gouvernement ». Il a également refusé de mettre un objectif « arbitraire » sur la construction de maisons – dit seulement qu’il veut voir « des centaines de milliers de maisons supplémentaires » construites.

Sir Keir n’a pas exclu de modifier l’objectif d’inflation de 2 % de la Banque d’Angleterre sous un gouvernement travailliste. Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de changer d’objectif, il a déclaré à la BBC: « C’est quelque chose que je pense que nous devons aborder plus près des élections. »