Après que M. Johnson ait introduit de nouvelles restrictions de niveau 4 et annulé les plans de Noël de millions de personnes le week-end en réponse à une nouvelle variante de virus et à la flambée des taux de Covid-19, Sir Keir a déclaré: «La situation est clairement très grave.»

Dans l’état actuel des choses, le Pays de Galles est déjà verrouillé et l’Irlande du Nord et l’Écosse continentale introduiront des mesures nationales pour contrôler la propagation du coronavirus immédiatement après la période de Noël.

Londres, et de vastes étendues du sud-est de l’Angleterre, sont également soumises à des mesures de niveau 4, qui ressemblent aux restrictions de verrouillage imposées plus tôt cette année avec des ordonnances de «rester à la maison».

Citant la décision du gouvernement de ne pas suivre les conseils de Sage en septembre et d’introduire un verrouillage national des disjoncteurs, Sir Keir a ajouté: «Cette décision de retarder a conduit à un verrouillage plus long et plus profond qui a causé de nouveaux dommages à l’économie. Nous ne pouvons pas refaire la même erreur.