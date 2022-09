Keir Starmer dit que les commentaires de Rupa Huq sur Kwasi Kwarteng étaient “racistes”

Le leader travailliste Keir Starmer a déclaré que les commentaires du député de Rupa Huq sur le fait que le chancelier Kwasi Kwarteng était “superficiellement” noir étaient clairement “racistes”.

Sir Keir a déclaré qu’il se félicitait que le parti prenne “des mesures très rapides” pour suspendre l’adhésion travailliste de Mme Huq après que ses remarques lors de la conférence du parti aient été révélées dans une fuite audio.

La députée d’Ealing Central et d’Acton a présenté des excuses “sincères et sincères” à M. Kwarteng pour ses commentaires “mal jugés” après sa suspension et les critiques de hauts responsables travaillistes.

Sir Keir a déclaré à LBC Radio: «Ce qu’elle a dit, à mon avis, était raciste, c’était faux et elle a été suspendue du whip du parti et cela a été fait très, très rapidement… Elle sera traitée et je serai absolument clair – c’était raciste.

Cependant, le dirigeant travailliste s’est détaché d’une enquête indépendante qui allait maintenant avoir lieu. Il a dit que ce n’était “pas ma décision” lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un “chemin de retour” pour M. Huq.

Le député a été suspendu administrativement et a perdu le whip du parti. M. Starmer a déclaré que ce n’était pas sa décision de suspendre Mme Huq, mais l’a saluée comme une “avec laquelle je suis absolument d’accord”, affirmant qu’il attendrait le résultat de l’enquête.

Sur la BBC Petit-déjeuner, Sir Keir a concédé qu’il était “frustrant” de devoir discuter des commentaires lors d’une conférence qui a par ailleurs été considérée comme un succès pour les travaillistes. Il a nié être «légaliste» au sujet du processus disciplinaire à venir pour Mme Huq.

Dans un audio publié par le site Web de Guido Fawkes, Mme Huq a été entendue discuter des antécédents scolaires d’élite de M. Kwarteng, avant de dire “vous ne sauriez pas qu’il est noir” en l’écoutant à la radio.

“Superficiellement, c’est un homme noir”, a-t-elle déclaré lors d’un événement en marge. « Il est allé à Eton, je pense. Il est allé dans une école préparatoire très chère. D’un bout à l’autre, les meilleures écoles du pays… Si vous l’entendez dans l’émission Today, vous ne sauriez pas qu’il est noir.

Pendant ce temps, Sir Keir a indiqué qu’il ne serait pas lié par un vote de la conférence travailliste en faveur du système de vote à représentation proportionnelle (RP) lors de l’élaboration du manifeste électoral du parti travailliste.

“Nous avons eu un débat sain à ce sujet et je comprends à quel point les gens en sont convaincus”, a-t-il déclaré à BBC Radio 5 Live après que la conférence ait massivement soutenu une motion visant à abandonner le scrutin uninominal à un tour.

“Le manifeste sera quelque chose que je mettrai en place avec mon équipe selon les règles du parti”, a ajouté Sir Keir.

M. Starmer a également déclaré que le parti sous sa direction était plus proche de Sir Tony Blair que de Jeremy Corbyn. Il a dit qu’il “ne regrettait pas” d’avoir servi dans le cabinet fantôme de Corbyn – mais qu’il devait “prendre le parti hors de la toile” après avoir pris la barre.

Le dirigeant travailliste a déclaré qu’il offrait “un terrain central, une politique de bon sens”, ajoutant: “C’est un parti travailliste qui peut regarder en toute confiance l’électorat dans les yeux et l’électorat regarde en arrière le parti travailliste”.

“Il y a une ambiance ici que nous n’avons pas vue depuis des années”, a-t-il déclaré. « Après 12 ans d’échec, il est temps de changer. Et vous pouvez le sentir lors de cette conférence du parti. Et cela se reflète, je pense, dans les sondages.

Sir Keir a également déclaré que le Parti travailliste hériterait d’une économie qui est dans un “désordre complet” s’il remporte les prochaines élections générales, mais a déclaré au Aujourd’hui programme, il était celui qui « guidait le pays sereinement et sereinement vers un avenir meilleur ».

Il a déclaré que la réprimande du Fonds monétaire international à la politique économique britannique était “très, très grave” et a exhorté le gouvernement de Liz Truss à définir de toute urgence “comment ils vont résoudre les problèmes qu’ils ont créés”.