Keir Starmer a déclaré aux députés travaillistes que le parti devait « se moderniser » et « faire face à l’extérieur et non à l’intérieur » à la suite de sa défaite à Hartlepool.

Le dirigeant travailliste s’adressait aux députés de son parti pour la première fois depuis la perte meurtrière et un remaniement bâclé qui a suivi a laissé son autorité diminuée.

S’exprimant lors d’une réunion du Parti travailliste parlementaire, Sir Keir a salué les succès électoraux que les travaillistes ont remportés le «super jeudi», y compris au Pays de Galles.

Mais il a déclaré que le parti ne pouvait pas se dérober à l’endroit où il avait reculé parmi les électeurs, et a décrit le résultat de Hartlepool en particulier comme une amère déception. Il a déclaré que le parti devait se moderniser et parler à la Grande-Bretagne des années 2020 et 2030.

Mais pour changer le pays, le Parti travailliste devait se changer lui-même, a-t-il ajouté, pour faire face aux électeurs et non à l’intérieur.

Il a déclaré aux députés: «Je ne suis pas venu en politique pour bricoler. J’y suis entré, comme vous tous, pour changer des vies et changer la Grande-Bretagne. C’est un moment unique dans une génération. Nous devons construire une Grande-Bretagne post-austérité, post-Brexit post-pandémie. «

Il aurait désigné d’anciens premiers ministres travaillistes, dont Clement Attlee et Tony Blair, comme des dirigeants capables de se tourner vers l’avenir et de définir une vision d’une société transformée.

Il a également parlé de la création de bons emplois qualifiés à travers le Royaume-Uni, de la lutte contre la crise climatique, de la garantie que chaque enfant a accès à une éducation de première classe, ainsi que de l’expulsion du pouvoir et des opportunités hors de Westminster.

La semaine dernière, sa députée Angela Rayner a averti que les électeurs lui avaient dit qu’ils ne savaient pas ce que Sir Keir représentait pendant la campagne électorale.

Au cours de son long remaniement, Sir Keir a limogé son chancelier de l’ombre et son whip en chef. Mais il a été forcé de donner à M. Rayner tant de nouveaux rôles, après que le mot ait été divulgué, elle avait été rétrogradée, qu’elle a maintenant un titre de poste de 24 mots.