Keir Starmer dit que le manifestant « idiot » qui lançait des paillettes n’allait pas arrêter son discours | Actualités politiques

Sir Keir Starmer a qualifié d' »idiot » le manifestant qui lui avait jeté des paillettes lors d’un discours, mais a admis que la faille de sécurité « aurait pu être bien pire ».

Le leader travailliste a déclaré que beaucoup de gens lui avaient demandé ce qui lui passait par la tête. quand l’homme a pris d’assaut la scène avant son discours d’ouverture à la conférence du parti à Liverpool.

Politics Live : Starmer fait face aux questions de Kay Burley

Un leader travailliste couvert de paillettes par un manifestant



Il a déclaré qu’il n’allait « absolument pas se laisser décourager » de faire valoir auprès de la nation les raisons pour lesquelles il devrait être le prochain Premier ministre.

Il a déclaré à Sky News : « Nous avons travaillé pendant quatre ans pour amener le Parti travailliste à être dans une position où je pouvais parler non seulement à la salle – il y avait environ 2 000 personnes dans la salle – mais au pays.

« Je n’allais pas laisser cet idiot me détourner. Et c’est pourquoi j’ai enlevé ma veste, retroussé mes manches, malgré les morceaux de paillettes encore dans mes cheveux et je pense sur mon épaule, et j’ai prononcé le discours sur le renouveau national contre déclin continu. »

Il a ajouté : « Je n’allais absolument pas me laisser empêcher de prononcer un discours très important pour moi et pour notre parti, particulièrement en cette période où nous entrons dans une année électorale. »

Sir Keir a déclaré que son discours – dans lequel il s’est engagé à « reconstruire la Grande-Bretagne » – visait à « toucher l’âme du peuple britannique ».

Il a ajouté qu’il ne comportait pas beaucoup de détails politiques car son objectif était de « créer un lien émotionnel avec l’avenir et de donner aux gens le sentiment que les choses peuvent se renouveler, que les blessures peuvent guérir, que ce qui est brisé peut être réparé ».

Il a déclaré que les gens lui ont dit qu’ils avaient été rassurés par son message sur la discipline budgétaire et la stabilité politique, mais ils lui ont demandé s’il pouvait « construire l’espoir en plus de cela ».

Lorsqu’on lui a demandé quand nous aurons « de la viande sur les os », il a insisté sur le fait que « de nombreux détails politiques » ont été exposés lors de cette conférence autour de la croissance économique, du NHS, de l’énergie propre, de l’éducation et des projets visant à « reprendre le contrôle de notre économie ». rues » avec plus de policiers.

« Nous serons concentrés sur ces changements qui sont nécessaires dans notre pays », a-t-il déclaré.