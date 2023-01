Keir Starmer dit que 16 ans, c’est trop jeune pour changer de sexe au milieu des “inquiétudes” suscitées par la loi écossaise

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré qu’il était “préoccupé” par la loi écossaise sur la reconnaissance du genre, car il considère que 16 ans est trop jeune pour décider de changer de sexe.

Le gouvernement SNP en Écosse a adopté le mois dernier une loi qui permettra aux personnes trans d’obtenir un certificat de reconnaissance de genre sans avoir besoin d’un diagnostic médical – un processus connu sous le nom d ‘«auto-identification».

Le projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre (Écosse) abaisse également l’âge minimum des candidats à 16 ans et fait passer le temps nécessaire à un candidat pour vivre dans son sexe acquis de deux ans à trois mois – six pour les 16 et 17 ans – mais avec un délai de trois ans. délai de réflexion d’un mois.

Sir Keir a déclaré qu’il ne pensait pas que 16 ans étaient assez vieux pour prendre une telle décision.

S’adressant à l’émission Sunday With Laura Kuenssberg de la BBC, il a déclaré: “Je suis préoccupé par la disposition en Écosse, en particulier la réduction de l’âge à 16 ans et en particulier le rejet de notre amendement relatif à la loi sur l’égalité.”

Pressé de savoir s’il pense qu’une personne de 16 ans est assez âgée pour décider de changer de sexe, il a répondu: “Non, je ne pense pas que tu l’es.”

Le gouvernement britannique envisage actuellement un avis juridique sur l’opportunité d’utiliser ses pouvoirs pour empêcher le projet de loi de devenir loi.

Lors d’une visite en Écosse la semaine dernière, le Premier ministre Rishi Sunak a fait part de ses inquiétudes quant aux changements qu’il apporterait.

Les responsables de Downing Street ont déclaré samedi que l’avis juridique complet aux ministres n’avait pas encore été examiné et qu’aucune décision n’avait été prise.

Et ce malgré plusieurs rapports suggérant que l’avis a donné à M. Sunak la couverture juridique dont il a besoin pour appliquer une ordonnance en vertu de l’article 35 afin d’empêcher le projet de loi d’obtenir la sanction royale.

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré que les ministres attendaient une “analyse détaillée” de la manière dont la loi écossaise sur le genre affectera la législation britannique, telle que la loi sur l’égalité.

Il a déclaré à la BBC: “Nous ne proposons pas d’apporter ces modifications à l’Angleterre, mais ce que nous devons faire, c’est décider si cette législation a un impact sur la législation ailleurs au Royaume-Uni.

« L’un de ces textes législatifs est la loi sur l’égalité.

“C’est pourquoi nous avons besoin d’une analyse détaillée de cela, et ce sont les informations dont le gouvernement a besoin avant de pouvoir prendre une décision.”

Sir Keir, à qui on a demandé s’il bloquerait la législation écossaise s’il était Premier ministre, a déclaré qu’il souhaitait attendre de voir quels conseils juridiques le gouvernement britannique avait reçus.

Il a déclaré que la position du Labour était de “moderniser la législation pour éliminer les indignités” pour les personnes trans qui changent légalement de sexe.

Le secrétaire écossais Alister Jack a, en consultation avec Downing Street, jusqu’à cette semaine pour décider de déclencher ou non l’article 35 de la loi écossaise pour la première fois.

Stephen Flynn, le chef du SNP à Westminster, a déclaré que ce serait un « scandale » si Londres choisissait d’intervenir, affirmant que cela reviendrait à ce que le Parlement britannique « outrepasse massivement ».

S’adressant au Sunday Show de la BBC, M. Flynn a déclaré: «Nous élisons des membres au Parlement écossais pour créer une législation visant à mettre en place des lois visant à améliorer la vie des habitants en Écosse.

« La GRR (réforme de la reconnaissance du genre) fera exactement cela.

“Ce que nous avons, c’est un gouvernement conservateur britannique de droite qui cherche à revenir sur les pouvoirs démocratiques du Parlement écossais – c’est un scandale.”

La députée conservatrice Caroline Nokes, présidente de la commission des femmes et des égalités, a déclaré à la BBC : « Je crois absolument que nous devons rendre le processus plus simple et plus convivial.

“Mais je crains vraiment que cela ne soit utilisé comme une sorte de guerre culturelle éveillée.”