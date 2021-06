Keir Starmer devrait mettre en place un forum des dirigeants travaillistes, déclare le patron du parti écossais

Sir Keir Starmer devrait mettre en place un forum pour les dirigeants travaillistes de tout le Royaume-Uni afin de donner au parti une meilleure chance de remporter le pouvoir, a déclaré le leader travailliste écossais.

Anas Sarwar a suggéré la création d’un nouveau groupe, se réunissant quatre fois par an et réunissant des personnalités du parti de tout le pays.

Le Forum des dirigeants travaillistes, s’il était créé, comprendrait le chef britannique Sir Keir, M. Sarwar et le patron travailliste gallois Mark Drakeford, ainsi que chacun de leurs chefs adjoints.

Il inclurait également les maires régionaux travaillistes – tels que Sadiq Khan à Londres et Andy Burnham dans le Grand Manchester – afin que les dirigeants nationaux puissent « apprendre » de leur succès.

M. Sarwar a affirmé que la création d’un tel groupe montrerait l’engagement des travaillistes à « rejeter le nationalisme qui divise et l’idéologie conservatrice qui veut séparer les communautés ».

conseillé Météo au Royaume-Uni: les dernières prévisions du Met Office Inside Politics: Boris Johnson est «intimidé» par ses scientifiques, selon les députés conservateurs Pourquoi l’histoire de la vie de Keir Starmer n’aura pas d’importance pour les électeurs du mur rouge

Écrivant à chacune des personnalités clés, il a souligné la croyance du Labour en « la solidarité entre chaque communauté du Royaume-Uni », ajoutant: « Les habitants de Sheffield ont les mêmes aspirations pour leur famille que ceux de Glasgow, Swansea ou Londres ».

Le leader écossais, qui n’a pas réussi à augmenter la part des travaillistes lors des récentes élections à Holyrood, a ajouté: «En nous rassemblant, nous pouvons apprendre de Mark Drakeford sur la façon dont les travaillistes gallois ont obtenu ce résultat sensationnel pour nous maintenir au pouvoir dans la baie de Cardiff.

«Nous pouvons apprendre de la tentative d’Andy Burnham de mettre fin au sommeil dans les rues de Manchester. Nous pouvons apprendre de Sadiq Khan sur la façon de rassembler nos diverses communautés. »

Sir Keir a déclaré qu’il écouterait les conseils de Tony Blair – que les travaillistes ont besoin d’une « déconstruction et reconstruction totales » pour reconquérir le pouvoir – lors de la soirée de mardi soir. Histoires de vie interview sur ITV.

Le leader travailliste a également révélé qu’il ferait bientôt une tournée dans le pays pour rencontrer d’anciens électeurs travaillistes qui se sont éloignés du parti.

Keir Starmer avec le leader écossais Anas Sarwar (PENNSYLVANIE)

Sir Keir a déclaré à l’hôte Piers Morgan: « Je vais aller parler à travers le pays cet été à des gens qui ne votent plus travaillistes et entendre par moi-même ce qu’ils doivent faire et montrer cette reconnexion. »

Plusieurs députés travaillistes et commentateurs ont fait l’éloge de Sir Keir après la diffusion de l’interview, dans laquelle il a parlé de la maladie de sa mère due à la maladie de Still et de sa relation difficile avec son père.

« Mon expérience de le connaître et de travailler avec lui s’est avérée positive, il est tout à fait décent et déterminé », a déclaré la présidente du parti travailliste Jess Phillips.

Deux sondages effectués après le témoignage dévastateur de Dominic Cummings sur la réponse du gouvernement à la crise de Covid indiquent un léger basculement des conservateurs aux travaillistes.

Mais les sondages YouGov et Opinium ont tous deux montré que le parti de Boris Johnson conservait une avance dominante. YouGov donne 14 points d’avance aux conservateurs.