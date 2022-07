Keir Starmer “détestait” le “fardeau” de l’enquête policière du Beergate

Keir Starmer a déclaré qu’il “détestait vraiment” faire l’objet d’une récente enquête criminelle menée par Durham lors de la soi-disant saga “Beergate”.

Le dirigeant travailliste a déclaré que l’enquête de Durham Constabulary sur les allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles de Covid était un “fardeau” et qu’il était “extrêmement satisfait” lorsqu’il a été innocenté.

Sir Keir et son adjointe Angela Rayner s’étaient engagés à démissionner s’ils recevaient des amendes en relation avec un rassemblement dans les bureaux d’un député travailliste local dans le nord-est de l’Angleterre en avril 2021.

Cependant, la police a constaté qu’il n’y avait aucun cas à répondre. L’enquête, si elle avait abouti à des contraventions, aurait plongé le parti dans la tourmente politique tout comme les conservateurs avec la démission de Boris Johnson.

S’adressant à Beth Rigby Interviews sur Sky News, Sir Keir a déclaré: «Je détestais vraiment, si je suis honnête, faire l’objet d’une enquête criminelle, quand vous avez été directeur des poursuites publiques, je détestais ça.

“Je ne suis pas comme les autres à bien des égards, qui peuvent dire, eh bien, cela n’a pas vraiment d’importance … cela signifiait vraiment beaucoup pour moi.”

Starmer a ajouté: «C’était un fardeau que je portais. J’essaie de ne pas le montrer bien sûr. Mais c’était, vous savez, c’était là tous les jours. Et bien sûr, j’étais extrêmement heureux lorsque la décision a été rendue, m’a complètement exonéré.

Le dirigeant travailliste a déclaré avoir parlé à sa femme avant de mettre “toute sa carrière en jeu” en s’engageant à démissionner s’il s’avérait qu’il avait enfreint les règles.

“Tout ce que j’ai fait, été avocat, j’ai travaillé en Irlande du Nord, j’ai été directeur des poursuites publiques, été député, chef du Parti travailliste, j’ai mis tout cela en jeu”, a-t-il déclaré. a dit.

Il a dit qu’il se trouvait dans le nord-ouest du pays lorsque la police a annoncé qu’elle avait décidé d’ouvrir une enquête sur l’affaire après avoir reçu “de nouvelles informations importantes”.

“J’ai récupéré le train cet après-midi-là et je savais dans mon ventre ce que j’allais faire, Vic savait que j’allais le faire”, a-t-il déclaré. «Et elle m’a soutenu à travers ça. Mais j’avais besoin d’en parler avec elle, [it] était une si grande décision.

Sir Keir Starmer a déclaré qu’il était “extrêmement satisfait” lorsqu’il a été autorisé à dépasser Beergate. (fil de sonorisation)

Réfléchissant à son leadership et à la façon dont il peut être perçu, Sir Keir a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il était ennuyeux, mais: “Je ne vais pas prétendre que je pense que la politique est une branche du secteur du divertissement, ce n’est pas le cas.”

Il a aussi révélé qu’il préférait sortir de Westminster aux « formalités » des Communes. “Toutes les formalités du parlement, la façon dont on débat, je trouve ça très étouffant”, a-t-il dit.

“Ce que j’aime, c’est quand on sort, on fait le tour du pays, on parle aux gens là où ils sont, quoi qu’ils fassent.

« Et je leur dis souvent, que voulez-vous d’un gouvernement ? Quelle est la chose que vous désirez le plus ? Et aucun d’entre eux ne me dit : “Oh, nous avons besoin d’un peu plus de divertissement”. Nous avons besoin de quelques doublures. Ils disent ‘je veux quelqu’un de sérieux, qui comprend ma vie’.”

Starmer a également été pressé de la position du Labour sur les récentes grèves des trains qui ont paralysé le pays. Il a déclaré avoir dit à son cabinet fantôme que les membres du gouvernement devaient «résoudre ces problèmes» plutôt que de se joindre à la ligne de piquetage.

“L’un des problèmes que nous avons depuis longtemps dans un parti est que nous nous envisageons tout le temps comme étant dans l’opposition, nous devons nous mettre dans l’état d’esprit d’être au gouvernement”, a-t-il déclaré.

« Si vous êtes au gouvernement… et que vous êtes autour de la table du cabinet, alors vous devez résoudre ces problèmes, vous devez vous assurer que les négociations se terminent avec succès. Vous ne pouvez pas avoir une réunion du cabinet et ensuite vous rendre sur la ligne de piquetage.

Il a ajouté que “bien sûr” un premier ministre ne peut pas aller sur une ligne de piquetage. “Le Premier ministre doit diriger le pays, doit rassembler les gens autour de la table des négociations”, a-t-il déclaré.

“Mais cela ne peut pas et ne doit pas se traduire par un manque de compréhension, à quel point les gens luttent après 10 ans d’échec des conservateurs sur l’économie.”