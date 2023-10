Keir Starmer démarre la conférence travailliste avec un coup de pouce aux élections partielles – mais il sait qu’il doit éviter les dérapages | Actualités politiques

Cette conférence du Parti travailliste sera différente.

Contrairement aux conservateurs, ils n’ont pas besoin d’un retour en force pour les sauver du sondage désastreuxet il n’y a pas non plus de candidats à la direction qui attendent dans les coulisses (ou du moins, il n’y a pas de poste vacant imminent).

Au lieu de cela, surtout après le victoire massive aux élections partielles de Rutherglen, c’est un parti qui essaie de garder son sang-froid – toute erreur pourrait être dangereuse. Les travaillistes savent que l’heure n’est pas aux gros risques.

En tant qu’allié du cabinet fantôme de Monsieur Keir dites-moi : « J’ai l’impression que je suis sur le point d’aller au mariage de mon frère. Je veux vraiment que tout se passe bien mais je sais à quel point les choses peuvent mal tourner.

Ce sera une affaire hautement gérée. Les diffusions seront étroitement contrôlées et les événements marginaux étroitement surveillés. Comme l’a dit un haut responsable travailliste, « nous devons émettre l’ambiance d’un gouvernement en attente ».

Le parti, cependant, devra faire attention non seulement aux membres qui s’écartent des pistes en marge, mais aussi trouver comment éviter les pièges des conservateurs.

Quelle est la réponse de Sir Keir à HS2 ? Les travaillistes ne s’engageront pas à renverser la position du gouvernement décision controversée d’abandonner la partie nord. Et le parti travailliste peut-il vraiment promettre un réel changement – ​​pour « récupérer l’avenir de la Grande-Bretagne » (le slogan du parti de cette année) – sans dépenser d’argent ?

Des pressions seront exercées sur le leader travailliste pour qu’il donne davantage de poids politique lors de la conférence, comme l’a déclaré un député travailliste : « Il y a beaucoup trop de complaisance et trop peu de détails ».

Image:

Sir Keir Starmer avec le nouveau député travailliste de Rutherglen et Hamilton West Michael Shanks





Le député a prévenu : « Nous devons arrêter de parler du moment où nous sommes au gouvernement. Cela ne plaît pas aux électeurs. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un véritable programme qui nous lie tous. »

Sir Keir s’est montré plus audacieux ces dernières semaines, notamment en matière de politique L’Europe  et immigrationce qui l’a exposé aux critiques et à un parti conservateur désireux de le présenter comme trop proche de l’Europe.

Un candidat travailliste intéressé par l’immigration me dit que l’approche travailliste sera « moins de gadgets, une politique pragmatique plus sensée qui fonctionne ».



Les membres souhaitent également que le discours de Sir Keir fasse au moins un clin d’œil à une vision sur le logement, le NHS et le coût de la vie.

Et qu’en est-il de Sir Keir, l’homme ? Rishi Sunak a certainement tenté de révéler davantage de lui-même en enrôlant sa femme rarement vue, Akshata Murthy, comme agent. acte d’échauffement. L’année dernière, le leader travailliste a brandi ses références en tant que « fils d’un fabricant d’outils » – nous pourrions bien assister à une nouvelle tentative de vendre la « marque Starmer » à la conférence et à l’électorat.

En fin de compte, cette conférence travailliste aura pour objectif d’éviter toute erreur et de maintenir l’élan et les sondages derrière le leader travailliste.

Roy Jenkins a comparé la campagne travailliste « sans risque » de 1997 à un majordome portant un vase Ming sur un sol ciré. L’analogie avec le vase Ming s’applique encore aujourd’hui.

Le discours de conférence de Keir Starmer sera l’un des plus importants de sa carrière. Un mauvais discours pourrait anéantir ses espoirs de devenir le prochain Premier ministre ; un bon pourrait le mettre un peu plus loin sur le chemin du numéro 10 à la même époque l’année prochaine.

« C’est la première étape de l’élection », m’a dit un ministre du cabinet fantôme, « nous devons montrer que nous pouvons assumer le poids que représente le fait d’être au pouvoir ».