Keir Starmer demande aux électeurs conservateurs d’abandonner les « populistes dangereux » et de rejoindre le parti travailliste

Keir Starmer a lancé un appel direct aux électeurs conservateurs à rejoindre le parti travailliste en promettant de diriger un gouvernement « de mission » dans l’intérêt national qui mettrait fin à l’ère conservatrice de « chaos et de crise ».

Le leader travailliste a retroussé ses manches pour son discours crucial à la conférence – s’engageant à réparer une « Grande-Bretagne en ruine » avec de nouvelles villes et une nouvelle approche de la croissance économique menée par un parti renouvelé.

Sir Keir s’est également engagé à s’en tenir à la politique climatique du Labour malgré la décision de Rishi Sunak d’édulcorer les engagements de zéro émission nette. « Quand Rishi Sunak dit de revenir sur notre mission climatique, je dis d’avancer rapidement », a-t-il déclaré.

Lors d’une faille de sécurité majeure, Sir Keir a été interrompu par un manifestant qui s’est précipité sur scène au début de son discours – le forçant à enlever ses paillettes, à enlever sa veste et à retrousser ses manches.

C’est venu comme Starmer :

Il vise une « décennie de renouveau national » – ce qui suggère qu’il souhaite deux mandats au pouvoir.

Il s’est engagé à « passer au bulldozer » les restrictions avec de nouvelles villes et 1,5 million de logements.

Il s’est engagé à réformer le NHS grâce à la technologie et à mettre fin au « service de maladie ».

Il s’est vanté d’avoir changé de parti depuis Jeremy Corbyn et d’avoir mis fin à la « politique des gestes ».

Il a promis d’« accélérer » avec des engagements de zéro émission nette et de mener les élections sur la croissance économique.

Faisant fi du militant – arrêté plus tard, le leader travailliste a déclaré : « S’il pense que cela me dérange, il ne me connaît pas. Protestation ou pouvoir ? C’est pourquoi nous avons changé notre parti, notre conférence.

Faisant directement appel aux fidèles électeurs conservateurs, il a déclaré que tous ceux qui « désespèrent » et « regardent avec horreur la descente de votre parti dans les eaux troubles du populisme et du complot » devraient désormais rejoindre le parti travailliste.

Sir Keir a dénoncé le « dangereux » gouvernement conservateur, affirmant que le parti de M. Sunak avait été dominé par « le populisme et le complot ».

Keir Starmer a exhorté les conservateurs à rejoindre le parti travailliste (Fil PA)

Il a également averti les fidèles travaillistes que les conservateurs se montreraient méchants à l’approche des élections générales prévues en 2024. « Ils seront dangereux. Où que se trouve la limite, ils ont déjà l’intention de la franchir.»

Les conservateurs adopteront une approche politique de la « terre brûlée » dans un « combat pour sauver leur propre peau » avant les élections – alors qu’il se moquait de M. Sunak pour avoir abandonné le trajet du HS2 vers Manchester lors de la conférence des conservateurs dans la ville.

Promettant de « passer au bulldozer » les obstacles à la planification, il a annoncé des plans pour une série de nouvelles villes développées par des entreprises soutenues par l’État avec des pouvoirs d’achat obligatoire – rappelant la construction de Stevenage, Crawley, Basildon et Milton Keynes par le gouvernement Atlee.

M. Starmer a déclaré qu’il était prêt à se battre avec les militants ruraux, car il s’est également engagé à construire sur certaines zones de la ceinture verte – affirmant que les zones de garrigue et de parkings seraient libérées.

S’engageant à construire 1,5 million de nouveaux logements au cours des cinq années de la prochaine législature, il a promis de redonner aux jeunes le rêve d’accéder à la propriété. « Si nous n’agissons pas, cela ne fera que s’éloigner. Un luxe pour quelques-uns et non le privilège du plus grand nombre.

Starmer a été interrompu par un militant de la représentation proportionnelle (AFP via Getty Images)

Le leader travailliste s’est également engagé à remettre le NHS sur pied en renforçant ses capacités – en faisant en sorte que le service de santé « travaille 24 heures sur 24 » grâce au paiement d’heures supplémentaires supplémentaires et en utilisant la technologie pour améliorer l’efficacité et un diagnostic plus précoce.

Mais Sir Keir prévient qu’il n’y aura pas d’injection de liquidités à l’ère du New Labour pour le NHS. Il a déclaré qu’il souhaitait utiliser la technologie pour « réviser » tous les aspects de la prestation du NHS et s’est engagé à superviser un « État réformateur, pas un État aux chéquiers ».

Les travaillistes « combattront les prochaines élections sur la croissance économique », a-t-il déclaré. Traceant des lignes de bataille avec les conservateurs, il a affirmé qu’ils étaient partisans de « l’absurdité des retombées, qui voit la richesse affluer et les emplois disparaître ».

Il s’est engagé à tourner la page du cycle de « dérive, stagnation, déclin » sous les conservateurs en dirigeant le navire sur la politique industrielle. Cela impliquerait « une nouvelle génération de collèges » formant des techniciens nucléaires, des ingénieurs automobiles et des informaticiens.

Sir Keir a reçu une longue ovation de la part des fidèles travaillistes pour une partie de son discours sur les barrières de classe.

Il s’est engagé à construire un pays où chacun, quelle que soit son origine, se sente « respecté » en brisant le « plafond de verre le plus dur de tous » – la « voix lancinante à l’intérieur » disant aux gens de la classe ouvrière qu’ils n’ont pas leur place.

M. Starmer a également été acclamé pour avoir déclaré qu’il avait « arraché l’antisémitisme par les racines ». Dans un appel au patriotisme, il a déclaré que le Parti travailliste n’était « plus un parti de protestation mais un parti de service – le pays d’abord, le parti ensuite ».

Il a jeté son dévolu sur M. Sunak dans une série de blagues, se moquant du Premier ministre pour avoir « surveillé de près la crise du coût de la vie depuis le point d’observation de son hélicoptère court-courrier ».

Il a dit qu’il « commençait à comprendre pourquoi Liz Truss avait gagné » alors qu’il la comparait à une laitue par le journal Daily Star lors de son bref passage au n°10. « Je pense toujours que nous serions mieux avec ça. laitue », a-t-il plaisanté.