Les distinctions se composent de différents grades, y compris chevalier, dame, commandant de l’Empire britannique, officier de l’Empire britannique et membre de l’Empire britannique et sont généralement décernées lors d’une cérémonie au palais de Buckingham.

«Chaque fois que je vois la liste des distinctions honorifiques, je la parcoure et je regarde qui ils sont et pourquoi ils l’obtiennent, et c’est vraiment intéressant de voir les gens qui ont – des œuvres caritatives, des services publics – les choses que les gens ont mises en ce sens qu’ils sont récompensés et je pense que c’est une bonne chose. «