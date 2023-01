Keir Starmer déclenche une réaction de la gauche travailliste avec le plan de réforme du NHS

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Keir Starmer a fait face à un contrecoup sur les plans visant à s’attaquer aux “absurdités bureaucratiques” dans le NHS, alors que le leader travailliste risque de s’aggraver au sein de son parti à cause de sa volonté de gagner le terrain central avant les élections générales.

Le chef de l’opposition a déclaré que les inefficacités du NHS créaient une “perte de temps ahurissante” et a déclaré qu’il souhaitait permettre aux patients de contourner les médecins généralistes et de se référer eux-mêmes à des spécialistes.

La British Medical Association (BMA) a déclaré que les travaillistes ne «comprenaient» pas le rôle vital des médecins généralistes, tandis que la principale militante du NHS, le Dr Rachel Clarke, a qualifié la proposition de Sir Keir de «monumentalement stupide».

Malgré l’insistance de Sir Keir sur le fait qu’il ne veut pas privatiser le NHS, les députés et militants de gauche sont de plus en plus mal à l’aise face à son appel à recourir davantage au secteur privé et à son affirmation selon laquelle le service de santé ne peut être sauvé avec un “grand gouvernement”. Carnet de chèque”.

Un député travailliste de premier plan à gauche du parti a déclaré que beaucoup voulaient un engagement à une “injection très importante d’argent” pour le NHS de Sir Keir avant les prochaines élections – mettant en garde contre toute “nouvelle privatisation”.

L’ancien député a déclaré L’indépendant: « Le frontbench des travaillistes doit être clair. Feront-ils des investissements à grande échelle et paieront-ils le personnel ce qu’ils méritent, ou pas ? »

Certains membres du parti sont également en colère contre les frais de scolarité des étudiants après que Sir Keir n’ait de nouveau pas exclu un revirement sur la promesse de supprimer les frais introduite par la coalition conservatrice-libérale démocrate.

Coll McCail, membre de l’exécutif du groupe de campagne Momentum, a déclaré que le refus persistant de Sir Keir de respecter sa promesse de les abolir était “profondément inquiétant” et a déclaré que revenir sur la promesse serait “hypocrite”.

L’approche du Labour en matière d’aide sociale est également sous surveillance après que le ministre du travail fantôme et des pensions, Jonathan Ashworth, est revenu sur l’engagement de Keir Starmer de supprimer le crédit universel et a déclaré que les sanctions sur les prestations se poursuivraient.

Momentum, le groupe mis en place après que Jeremy Corbyn est devenu le chef, a appelé les travaillistes à “mettre fin au régime punitif” qui voit les paiements des gens bloqués s’ils ne respectent pas les règles.

Sir Keir a été moqué en ligne pour avoir suggéré que les gens pouvaient se référer eux-mêmes à un spécialiste s’ils avaient une hémorragie interne (BBC/AFP via Getty Images)

Dimanche, M. Starmer a déclaré qu’il souhaitait que les travaillistes soient “audacieux et courageux” dans la réforme du NHS – mais a nié toute suggestion selon laquelle il se dirigerait vers la privatisation des services de santé.

“La gratuité au point d’utilisation est le principe fondateur du NHS, et c’est absolument fondamental pour moi”, a-t-il déclaré à la BBC. Dimanche avec Laura Kuenssberg. “Ce sera toujours gratuit au point d’utilisation – mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas également utiliser le secteur privé.”

Sir Keir a déclaré que le Parti travailliste chercherait à supprimer les « absurdités bureaucratiques » alors qu’il élaborait des plans pour mettre en place progressivement un nouveau système pour les médecins généralistes, transformant les médecins de famille en employés directs du NHS. « Si nous ne réalisons pas la réforme, le NHS mourra », a-t-il écrit dans le Télégraphe du dimanche.

M. Starmer a également suggéré que l’amélioration devrait inclure ceux qui ont des problèmes de dos – ou ceux qui souffrent d’hémorragie interne – pouvant se référer eux-mêmes. “Si vous avez une hémorragie interne et que vous avez juste besoin d’un test, il devrait y avoir un moyen qui n’implique pas d’aller voir un médecin généraliste”, a-t-il déclaré à la BBC.

“Nous examinons les options”: Keir Starmer refuse de confirmer si le Parti travailliste supprimera les frais de scolarité

Le président de la BMA, Philip Banfield, a condamné la politique du Labour sur l’auto-référence et a déclaré qu’il pensait que le Labour et le secrétaire à la santé fantôme du parti, Wes Streeting, ne «comprenaient» pas le travail des médecins généralistes.

Il a dit à Sky News Sophy Ridge dimanche: « J’ai rencontré Wes Streeting cette semaine et nous avons dû accepter de ne pas être d’accord sur le fait qu’il ne comprend pas la médecine générale. Les médecins généralistes sont l’une des parties les plus efficientes et les plus efficaces du service de santé dans la façon dont ils gèrent les risques – ils sont excellents dans ce domaine.

La principale militante du NHS, le Dr Rachel Clarke, a déclaré que la suggestion selon laquelle les patients seraient autorisés à “s’adresser eux-mêmes” à des spécialistes ayant des problèmes sans recourir aux médecins généralistes était “si monumentalement stupide et insultante à plusieurs niveaux que je ne sais pas par où commencer”.

“Ces attaques contre la médecine générale et le rejet du rôle du médecin généraliste comme une perte de temps bureaucratique trahissent une ignorance spectaculaire du fonctionnement des soins de santé”, a tweeté le Dr Clarke. « Triage qualifié [by GPs] c’est essentiel.”

La Socialist Health Association a déclaré que le Labour proposait «des bromures et de fausses solutions dangereuses» lorsque le NHS avait besoin de plus d’argent. “L’accent mis sur l’implication du secteur privé dans le NHS ne fera qu’accélérer un système de santé à deux niveaux – un pour les riches et un pour le reste d’entre nous”, a déclaré un porte-parole.

La ministre fantôme de la Santé mentale du Labour, Rosena Allin-Khan, médecin A&E, a refusé de soutenir les récents commentaires du secrétaire fantôme à la Santé, M. Streeting, selon lesquels le NHS devait « se réformer ou mourir ».

Mais la secrétaire à la Culture de l’ombre, Lucy Powell, a rejeté l’idée d’une rupture sur la réforme du NHS et l’utilisation du secteur privé. Elle a dit L’indépendant que le cabinet fantôme était d’accord avec la nécessité “de s’assurer que nous pouvons utiliser toute la capacité sur laquelle nous pouvons mettre la main” pour réduire les listes d’attente record.