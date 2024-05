LONDRES — Au cours des six prochaines semaines, jusqu’aux élections anticipées du 4 juillet, le Premier ministre Rishi Sunak et le chef du Parti travailliste Keir Starmer tenteront de convaincre les électeurs qu’ils sont différents l’un de l’autre – et qu’on ne peut pas faire confiance à l’autre. pour faire avancer la Grande-Bretagne.