Keir Starmer condamne un député travailliste pour avoir qualifié le gouvernement israélien de “fasciste”

Le porte-parole de Sir Keir Starmer a condamné la description par le député travailliste Kim Johnson du gouvernement israélien de « fasciste ».

Lors des PMQ de mercredi, l’ailier gauche a fait référence à l’élection du « gouvernement fasciste israélien en décembre de l’année dernière », affirmant qu’il y a eu « une augmentation des violations des droits de l’homme contre les civils palestiniens, y compris les enfants ».

Après l’inquiétude à la Chambre des communes, Mme Johnson a ajouté: “Le Premier ministre peut-il nous dire comment il conteste ce qu’Amnesty et d’autres organisations de défense des droits de l’homme appellent un État d’apartheid?”

Le porte-parole du leader travailliste Sir Keir a déclaré aux journalistes que la députée de Liverpool Riverside serait invitée à s’excuser pour ses remarques “inacceptables”, et il est entendu que le whip en chef du parti s’est entretenu avec la députée.

Mme Johnson a par la suite exprimé ses excuses aux Communes, affirmant qu’elle souhaitait “s’excuser sans réserve pour le langage intempérant” qu’elle avait utilisé.

Elle a ajouté : « J’ai eu tort d’utiliser le terme « fasciste » par rapport au gouvernement israélien et je comprends pourquoi cela était particulièrement insensible compte tenu de l’histoire de l’État d’Israël. Bien qu’il y ait des éléments d’extrême droite au sein du gouvernement, je reconnais que l’utilisation du terme dans ce contexte était erronée.

L’ailier gauche s’est également excusé pour l’utilisation du terme État d’apartheid. “Alors que je citais avec précision la description d’Amnesty, je reconnais que c’est insensible et je voudrais la retirer.”

Plus tôt, aux Communes, M. Sunak a déclaré que le député travailliste avait « omis de mentionner également les horribles attaques contre des civils à l’intérieur d’Israël ».

“Il est important dans cette affaire de rester calme et d’exhorter toutes les parties à lutter pour la paix, et c’est tout à fait ce que je ferai en tant que Premier ministre et dans les conversations que j’ai eues avec le Premier ministre israélien.”

Après la séance, on a demandé au porte-parole de M. Sunak si le langage de Mme Johnson avait été approprié. Le fonctionnaire a répondu : « Non, ce n’est certainement pas la position du gouvernement britannique. Le Premier ministre a souligné que le meurtre de civils innocents.

“L’important, comme l’a dit le Premier ministre, est que les gens restent calmes et utilisent un langage modéré et adoptent une approche appropriée et réfléchie pour traiter ce qui est une question très difficile.”

Le porte-parole de Sir Keir a dénoncé l’utilisation à la fois des termes “apartheid” et “fasciste”, affirmant que beaucoup se seraient offusqués de ce dernier en particulier. Il a déclaré aux journalistes: “Dans un premier temps, nous voudrions évidemment qu’elle retire les remarques qu’elle a utilisées à coup sûr.”

Interrogé pour savoir si M. Sunak aurait dû condamner le langage de Mme Johnson, le porte-parole a déclaré: «C’est une question pour le Premier ministre. Tout ce que je dirais, c’est que si Keir Starmer avait répondu à cette question, il aurait clairement indiqué qu’il considérait ce langage comme inacceptable.

Benjamin Netanyahu a prêté serment à la tête du gouvernement le plus à droite et le plus conservateur sur le plan religieux de l’histoire d’Israël fin décembre. La région a connu une montée alarmante de la violence israélo-palestinienne ces dernières semaines.

Le parti travailliste a déclaré que, bien qu’il existe des “désaccords spécifiques” dans toute relation entre les pays, le parti apprécie une relation de travail solide avec Israël.

« Nous considérons évidemment la relation avec Israël comme une relation bilatérale importante pour nous. Nous voulons avoir des relations solides avec le gouvernement d’Israël », a déclaré le porte-parole.

“De toute évidence, il y a toujours des problèmes dans toute relation bilatérale où vous avez des désaccords entre les pays, mais fondamentalement, la relation entre la Grande-Bretagne et Israël est celle que nous apprécions.”

Il a ajouté: “Je ne pense pas que l’utilisation du type de langage utilisé dans les logements familiaux aujourd’hui soit utile pour y parvenir.”

La députée travailliste Dame Margaret Hodge a qualifié le langage de Mme Johnson de “dangereux”. L’ancien vétéran de l’avant-ban, qui est juif et dont les proches ont été tués pendant l’Holocauste, a tweeté : « Ce langage est inacceptable et dangereux.

“Avec l’escalade de la violence ces dernières semaines, cette remarque négligente ne fait que compliquer la tâche de combler le fossé. Sans parler d’une insulte complète à l’héritage de Louise Ellman.

La politicienne juive Dame Louise Ellman a quitté le Parti travailliste en 2019 pour antisémitisme sous la direction de Jeremy Corbyn, mais a rejoint le parti en 2021, affirmant qu’il avait un chef en la personne de Sir Keir en qui « les Juifs de Grande-Bretagne peuvent avoir confiance ».