Keir Starmer cherchera à resserrer ses relations commerciales avec l’UE si les travaillistes remportent les élections

Sir Keir Starmer s’est engagé à réécrire l’accord britannique sur le Brexit si les travaillistes remportent les prochaines élections, dans l’espoir d’une relation commerciale plus étroite avec l’UE.

Le leader du parti s’est engagé à entamer des négociations avec Bruxelles en 2025 s’il parvient au numéro 10, affirmant qu’il « le doit à ses enfants ».

Sir Keir a rencontré le Premier ministre canadien Justin Trudeau ce week-end dans le cadre d’un mini-sommet de politiciens de centre-gauche à Montréal. Il devrait rencontrer le président français Emmanuel Macron plus tard cette semaine dans le cadre d’une série de réunions avant la saison des conférences.

Sir Keir Starmer a rencontré des dirigeants de centre-gauche au Canada (via REUTERS)

Les travaillistes critiquent depuis longtemps l’accord de commerce et de coopération élaboré sous l’administration de Boris Johnson.

« Presque tout le monde reconnaît que l’accord conclu par Johnson n’est pas un bon accord – il est beaucoup trop mince », Sir Keir a déclaré dimanche au Financial Times.

« À l’approche de 2025, nous tenterons d’obtenir un accord bien meilleur pour le Royaume-Uni. »

Les travaillistes ont une avance de 15 à 20 pour cent sur les conservateurs et Sir Keir veut se positionner comme Premier ministre en attendant les élections, probablement l’année prochaine.

Sir Keir a exclu de réintégrer l’union douanière ou le marché unique, mais le dirigeant s’est dit convaincu qu’un meilleur accord pourrait être obtenu de Bruxelles.

Il a déclaré qu’il pensait « que nous pouvons également avoir une relation commerciale plus étroite » et que cela « fait l’objet de discussions plus approfondies ».

« Nous devons faire en sorte que cela fonctionne », a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas une question d’y retourner. Mais je refuse d’accepter que nous ne pouvons pas le faire fonctionner. Je pense aux générations futures quand je dis cela.

« Je dis cela en tant que père. J’ai un garçon de 15 ans et une fille de 12 ans. Je ne vais pas les laisser grandir dans un monde où tout ce que j’ai à dire leur dire que leur avenir sera pire qu’il n’aurait pu l’être autrement.

Cela intervient après que le leader travailliste a indiqué qu’il pourrait être prêt à conclure un accord avec Bruxelles qui impliquerait que le Royaume-Uni accepte un quota de demandeurs d’asile arrivant dans le bloc en échange de la possibilité de renvoyer les personnes qui traversent la Manche.

Le Premier ministre Rishi Sunak et la ministre de l’Intérieur Suella Braverman ont accusé les travaillistes de vouloir laisser le Royaume-Uni devenir un « dépotoir » pour 100 000 migrants de l’UE chaque année. Mais cette suggestion a été rejetée par Sir Keir, la qualifiant de « pure foutaise ».

« L’idée que nous allons rejoindre le système européen de quotas est complètement absurde. Nous ne sommes pas membre de l’UE et ce n’est pas de cela dont je parlais », a-t-il déclaré dimanche matin avec Trevor Phillips sur Sky News.

Pat McFadden, haut responsable travailliste, interrogé sur la même question lors de l’émission Sunday With Laura Kuenssberg de BBC One, a déclaré : « Je ne pense pas qu’il s’agira d’une répartition de chiffres, nous parlons de cas individuels où un enfant peut avoir une famille solide ». liens ici.

« Il ne s’agit pas de ‘nous en prendrons autant, vous en prendrez autant’ – ce n’est pas le genre de négociation que nous voulons avoir. »