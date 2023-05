Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer est sur le point d’avertir que le NHS n’est pas viable sans des réformes profondes et sérieuses qui nécessitent plus que de l’argent.

Le leader travailliste doit prononcer lundi un discours dans l’est de l’Angleterre dans lequel il exposera sa vision de la modernisation du NHS et annoncera des objectifs de performance liés à la santé si son parti remporte les prochaines élections.

Dans le discours, Sir Keir dira qu’il doit « tout » au NHS et que les services de santé sont « en jeu » lors des prochaines élections générales.

Il insistera sur le fait que les problèmes du NHS ne sont pas seulement une question d’argent, car il dit que son parti devra « le préparer pour l’avenir ». Sir Keir avertira également que la crise des ambulances de cet hiver a créé une «loterie cruelle» dans qui vit et meurt – quelque chose que le NHS a été créé pour empêcher.

Son secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a précédemment averti que le NHS devait « se réformer ou mourir » après avoir établi des plans pour utiliser la capacité du secteur privé comme solution à court terme.

Sir Keir devrait dire: «Le NHS n’est pas durable à moins que nous apportions des changements sérieux, profonds et à long terme.

« Certaines personnes vous diront que c’est purement une question d’argent – ​​et l’argent en fait partie – mais vous ne pouvez pas regarder les problèmes maintenant et me dire que ce n’est qu’une question d’argent. Ce n’est pas grave.

Dans un signal que Sir Keir se prépare à imiter les campagnes électorales travaillistes passées en mettant le NHS au premier plan de sa candidature pour être le prochain Premier ministre britannique, il dira aux membres que le service que leur parti a établi après la Seconde Guerre mondiale ne peut pas être mis sur un socle.

« Aux prochaines élections, le NHS est en jeu », dira-t-il, selon des extraits pré-briefés de son discours.

« Le Parti conservateur qui l’a mis à genoux va le mettre à terre.

«Mais notez mes mots, si tout ce que nous faisons au Parti travailliste est de placer le NHS sur un piédestal et de le laisser là – ce n’est pas assez bon.

« Nous devons réparer les fondamentaux, renouveler son objectif, le rendre prêt pour l’avenir. »

Sir Keir Starmer et Wes Streeting (PENNSYLVANIE)

Il mettra l’accent sur l’expérience de sa propre famille de travailler et d’être pris en charge par le NHS tout en critiquant l’état actuel du service, en particulier en ce qui concerne les retards d’ambulance.

« Le NHS a joué un rôle énorme dans ma vie. Ma mère était infirmière, fière d’être infirmière, mais elle a également été gravement malade pendant la majeure partie de sa vie », devrait-il dire.

«Ce diagnostic ne comptait pas avec la détermination et le courage de maman, mais il ne comptait pas non plus avec le NHS.

«Beaucoup de gens disent qu’ils doivent tout au NHS. Je suis définitivement l’un d’entre eux. Mais l’histoire de maman n’est pas spéciale.

« Derrière chaque porte de ce pays, il y a une famille qui aura sa propre version. Le NHS appartient à tout le monde.

Il dira au public que les retards d’ambulance signifient que la « loterie cruelle de qui vit et qui meurt » est de retour pour la première fois depuis la création du NHS.

« Les ambulances – pour les victimes de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux – qui n’arrivent pas à temps, pensez-y une seconde », s’apprête-t-il à dire.

« Des ambulances qui ne viennent pas. Pouvez-vous – l’un d’entre vous – imaginer perdre quelqu’un de cette façon ? Je ne peux pas, et je le dis dans tous les sens : je ne peux pas l’imaginer.

« Cela ne devrait pas être possible dans notre pays, mais ça l’est. Une loterie cruelle de qui vit et qui meurt que le NHS a été fondé pour arrêter. Et jusqu’à présent, jusqu’à ce point, pendant 75 ans – c’est le cas.

Les autres missions de Sir Keir pour son poste de premier ministre potentiel sont d’assurer la croissance soutenue la plus élevée du G7, faisant de la Grande-Bretagne une superpuissance énergétique propre, créant des rues plus sûres et supprimant les obstacles aux opportunités.